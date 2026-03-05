Acasă » Știri » Știri externe » Emma Watson are iubit nou! A fost surprinsă în timp ce se săruta cu un miliardar celebru din Mexic

Emma Watson are iubit nou! A fost surprinsă în timp ce se săruta cu un miliardar celebru din Mexic

De: Daniel Matei 06/03/2026 | 00:50
Emma Watson are iubit nou! A fost surprinsă în timp ce se săruta cu un miliardar celebru din Mexic
Sursa foto: Profimedia

Actrița Emma Watson a fost văzută sărutându-se cu antreprenorul mexican Gonzalo Hevia Baillères într-un aeroport, înainte de a cina cu acesta.

Watson, în vârstă de 35 de ani, și Baillères au fost văzuți la o cină împreună la scurt timp ce au fost surprinși în aeroport. Alte fotografii îi arată pe cei doi petrecând timp împreună la un restaurant de lux. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată petrecând timp împreună în Courchevel, în Alpii Francezi, la sfârșitul anului 2025, scrie PEOPLE.

Apoi, ei au fost văzuți în Punta Mita, o peninsulă pitorească aflată la 16 kilometri nord de Puerto Vallarta, pe coasta Pacificului mexican.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)

Cine este bărbatul surprins alături de Emma Watson

Baillères, membru al unei familii mexicane de profil înalt, este legat de Grupo Bal, un conglomerat fondat de Alberto Baillères, potrivit Cosmopolitan. Imperiul familiei Baillères are legături cu mineritul, asigurările, comerțul cu amănuntul și finanțele, inclusiv lanțul de magazine universale El Palacio de Hierro, potrivit publicației.

Baillères a studiat la colegiul elvețian Le Rosey și la Școala Ransom Everglades din Miami, înainte de a-și relua studiile în Mexic, la Colegio Vista Hermosa și Cumbres. A absolvit apoi ITAM cu o licență în economie. În prezent, este CEO al Lok, o companie de tehnologie de inteligență artificială.

Din 2022 până în 2024, Baillères ar fi avut legături cu vedeta pop și actrița mexicană Belinda, care a jucat în The Cheetah Girls 2. Se specula la acea vreme că piesa Belindei din 2025, „Heterochromia”, ar face referire la Baillères, deoarece titlul se referă la o afecțiune care face ca o persoană să aibă ochi de două culori diferite, cum e cazul lui Baillères.

Versurile fac referire la o relație cu o persoană care provine din „o familie bogată”, ceea ce îi determină pe fani să asocieze piesa cu Baillères, potrivit publicației.

CITEȘTE ȘI:

Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui

Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gafă amuzantă a Prințului William în timpul unei vizite la o brutărie. Cum a numit-o, din greșeală, pe o clientă
Showbiz internațional
Gafă amuzantă a Prințului William în timpul unei vizite la o brutărie. Cum a numit-o, din greșeală, pe…
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților săi
Showbiz internațional
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților…
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Digi24
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea satului din România unde oamenii au construit palate în care nu locuiesc
Povestea satului din România unde oamenii au construit palate în care nu locuiesc
Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență și lipsă de comunicare: „Este odios ...
Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență și lipsă de comunicare: „Este odios și revoltător față de românii care plătesc taxe și muncesc onest”
Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam ...
Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam pe plajă cu copiii”
Horoscop 6 martie 2026. Zodia care este testată de partenerul de viață
Horoscop 6 martie 2026. Zodia care este testată de partenerul de viață
Mădălin Ionescu are din nou probleme de sănătate: „După un an și trei luni. Nu e prima, este ...
Mădălin Ionescu are din nou probleme de sănătate: „După un an și trei luni. Nu e prima, este a treia în cinci ani”
Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont ...
Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont propriu, era cu un grup de elevi”
Vezi toate știrile
×