Emma Watson are iubit nou! A fost surprinsă în timp ce se săruta cu un miliardar celebru din Mexic

Actrița Emma Watson a fost văzută sărutându-se cu antreprenorul mexican Gonzalo Hevia Baillères într-un aeroport, înainte de a cina cu acesta.

Watson, în vârstă de 35 de ani, și Baillères au fost văzuți la o cină împreună la scurt timp ce au fost surprinși în aeroport. Alte fotografii îi arată pe cei doi petrecând timp împreună la un restaurant de lux. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată petrecând timp împreună în Courchevel, în Alpii Francezi, la sfârșitul anului 2025, scrie PEOPLE.

Apoi, ei au fost văzuți în Punta Mita, o peninsulă pitorească aflată la 16 kilometri nord de Puerto Vallarta, pe coasta Pacificului mexican.

Cine este bărbatul surprins alături de Emma Watson

Baillères, membru al unei familii mexicane de profil înalt, este legat de Grupo Bal, un conglomerat fondat de Alberto Baillères, potrivit Cosmopolitan. Imperiul familiei Baillères are legături cu mineritul, asigurările, comerțul cu amănuntul și finanțele, inclusiv lanțul de magazine universale El Palacio de Hierro, potrivit publicației.

Baillères a studiat la colegiul elvețian Le Rosey și la Școala Ransom Everglades din Miami, înainte de a-și relua studiile în Mexic, la Colegio Vista Hermosa și Cumbres. A absolvit apoi ITAM cu o licență în economie. În prezent, este CEO al Lok, o companie de tehnologie de inteligență artificială.

Din 2022 până în 2024, Baillères ar fi avut legături cu vedeta pop și actrița mexicană Belinda, care a jucat în The Cheetah Girls 2. Se specula la acea vreme că piesa Belindei din 2025, „Heterochromia”, ar face referire la Baillères, deoarece titlul se referă la o afecțiune care face ca o persoană să aibă ochi de două culori diferite, cum e cazul lui Baillères.

Versurile fac referire la o relație cu o persoană care provine din „o familie bogată”, ceea ce îi determină pe fani să asocieze piesa cu Baillères, potrivit publicației.

