Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui

Brooklyn Beckham și-a serbat ziua de naștere înconjurat de soția sa, Nicola Peltz, și de prieteni apropiați, însă nu și de părinții săi, David și Victoria Beckham, chiar dacă aceștia din urmă i-ar fi transmis mesaje prin care i-au urat la multi ani.

Surse apropiate familiei au declarat pentru TMZ că Brooklyn nu a vorbit deloc cu David sau Victoria, nici măcar de ziua lui, în ciuda faptului că ambii i-au postat mesaje pline de dragoste pe rețelele de socializare.

Potrivit surselor, Brooklyn încă nu și-a deblocat părinții pe rețelele de socializare, ceea ce înseamnă că nici măcar nu a văzut în mod direct mesajele de ziua sa. Se pare că Brooklyn consideră că postările publice par făcute doar pentru a atrage atenția publicului, acesta fiind sentimentul pe care el și Peltz l-au avut pe tot parcursul disputei familiale.

David și Victoria Beckham, mesaj pe rețelele de socializare de ziua fiului lor

David și Victoria au postat miercuri pe Instagram pentru a sărbători faptul că fiul lor cel mare își sărbătorește ziua de naștere.

David a distribuit o fotografie veche cu cei doi zâmbind împreună într-o piscină, când Brooklyn era copil, folosind porecla lui Brooklyn, „Bust” și scriindu-i „Te iubesc”. Și Victoria a fost etichetată în resectiva postare.

Victoria a postat și ea aceeași fotografie de la piscină postată de David, împreună cu o altă fotografie din trecut, în care se joacă cu Brooklyn afară, când el era doar un copil mic, purtând doar un scutec.

Relațiile din familia Beckham sunt tot mai proaste de când Brooklyn s-a căsătorit cu Nicola Peltz în aprilie 2022, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Nicola s-ar fi certat cu Victoria. Lucrurile au escaladat la începutul acestui an, când Brooklyn i-a criticat public pe părinții săi într-o postare pe rețelele de socializare, acuzându-i că le pasă mai mult de imaginea lor publică decât de căsnicia lui.

