Acasă » Știri » Știri externe » Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui

Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui

De: Daniel Matei 05/03/2026 | 10:37
Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui
Sursa foto: Profimedia

Brooklyn Beckham și-a serbat ziua de naștere înconjurat de soția sa, Nicola Peltz, și de prieteni apropiați, însă nu și de părinții săi, David și Victoria Beckham, chiar dacă aceștia din urmă i-ar fi transmis mesaje prin care i-au urat la multi ani.

Surse apropiate familiei au declarat pentru TMZ că Brooklyn nu a vorbit deloc cu David sau Victoria, nici măcar de ziua lui, în ciuda faptului că ambii i-au postat mesaje pline de dragoste pe rețelele de socializare.

Potrivit surselor, Brooklyn încă nu și-a deblocat părinții pe rețelele de socializare, ceea ce înseamnă că nici măcar nu a văzut în mod direct mesajele de ziua sa. Se pare că Brooklyn consideră că postările publice par făcute doar pentru a atrage atenția publicului, acesta fiind sentimentul pe care el și Peltz l-au avut pe tot parcursul disputei familiale.

David și Victoria Beckham, mesaj pe rețelele de socializare de ziua fiului lor

David și Victoria au postat miercuri pe Instagram pentru a sărbători faptul că fiul lor cel mare își sărbătorește ziua de naștere.

David a distribuit o fotografie veche cu cei doi zâmbind împreună într-o piscină, când Brooklyn era copil, folosind porecla lui Brooklyn, „Bust” și scriindu-i „Te iubesc”. Și Victoria a fost etichetată în resectiva postare.

Victoria a postat și ea aceeași fotografie de la piscină postată de David, împreună cu o altă fotografie din trecut, în care se joacă cu Brooklyn afară, când el era doar un copil mic, purtând doar un scutec.

Relațiile din familia Beckham sunt tot mai proaste de când Brooklyn s-a căsătorit cu Nicola Peltz în aprilie 2022, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Nicola s-ar fi certat cu Victoria. Lucrurile au escaladat la începutul acestui an, când Brooklyn i-a criticat public pe părinții săi într-o postare pe rețelele de socializare, acuzându-i că le pasă mai mult de imaginea lor publică decât de căsnicia lui.

CITEȘTE ȘI:

David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța

David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o pun fiului lor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Demi Lovato, dezvăluiri despre perioada Disney. De ce a fost „o provocare” să crească alături de Miley Cyrus și Selena Gomez
Showbiz internațional
Demi Lovato, dezvăluiri despre perioada Disney. De ce a fost „o provocare” să crească alături de Miley Cyrus…
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română
Showbiz internațional
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia
Digi24
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o...
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă cred oficialii de la Ankara că era vizată
Digi 24
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Promotor.ro
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Prima victorie într-un dogfight pentru F-35. Victima, un umil Yak-130 iranian
go4it.ro
Prima victorie într-un dogfight pentru F-35. Victima, un umil Yak-130 iranian
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina! Fosta lui Bogdan Mocanu a pus-o la punct ...
Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina! Fosta lui Bogdan Mocanu a pus-o la punct pe influenceriță: „Știm ce e de capul tău”
”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot ...
”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot sufletul”
Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ...
Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ”Când ai venit prima dată la mine…”
Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp ...
Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp după ce a aflat
Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație
Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație
Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul ...
Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul nostru”
Vezi toate știrile
×