Doliu în presa din România. A murit Nelu Bîșcă

Presa românească este în doliu după ce fotoreporterul Nelu Bîșcă s-a stins din viață. În urma lui a lăsat mii de fotografii care au surprins transformările Bacăului și momentele importante ale comunității. Nelu Bîșcă a lucrat timp de câțiva ani ca fotoreporter pentru ziarul „Deșteptarea”. A fost unul dintre cei mai implicați activ fotografi de presă ai orașului.

Fotoreporterul Nelu Bîșcă s-a stins din viață și a lăsat în urmă o moștenire vizuală deosebită. De-a lungul carierei sale, a adunat o arhivă impresionantă care include scene urbane, momente și chipuri care au făcut istorie locală.Cei care au avut ocazia de a-l cunoște pe Nelu Bîșcă susțin că aparținea unei generații de fotoreporteri pentru care presa nu era doar o profesie, ci o misiune, o vocație, precizează desteptarea.ro.

Nelu Bîșcă a făcut parte din categoria celor despre care oamenii au numai cuvinte de laudă. Fotoreporterul a fost apreciat de către colegii de breaslă care, acum, regretă profund pierderea sa. În 2014, a publicat albumul „Bacău, instantanee regizate”, o selecție de imagini care documentează locuri, clădiri și momente din viața orașului. Volumul său a fost primit ca un omagiu adus memoriei urbane și a demonstrat cât de mult poate spune o fotografie despre istoria unui loc. Imaginile realizate de Nelu Bîșcă spuneau mai mult decât o mie de cuvinte.

Fotoreporterul urma să publice a treia sa carte

Aproape zece ani mai târziu, fotoreporterul a publicat cartea „Amăgind timpul. Bacăul cu plus și minus”, în care a expus principalele zone ale orașului, în plină evoluție. Nelu Bîșcă lucra la o a treia carte, însă nu a mai reușit să o publice. Fotoreporterul Nelu Bîșcă s-a stins din viață. El și-a lăsat amprenta asupra presei băcăuane prin cariera impresionantă și moștenirea vizuală greu de egalat.

