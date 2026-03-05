Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici

Mâine este o zi importantă, iar credincioșii trebuie să țină cont de superstițiile din strămoși. Pe 9 martie se sărbătoresc cei 40 de Mucenici, iar oamenii sunt îndemnați să evite să facă anumite lucruri. Potrivit tradițiilor, dacă persoanele respectă datinile vor fi feriți de boală. Această zi marchează sfârșitul Zilelor Babelor, perioada în care vremea este mai geroasă, ca mai apoi să înceapă Zilele Moșilor, atunci când va fi cald. Totodată, se mai crede și că dacă plouă în ziua aceasta, va ploua și de Paște.

Cei 40 de Mucenici erau soldați care se aflau în slujba împăratului roman păgân Licinius. Din cauza faptului că aceștia aveau credință în Dumnezeu, au fost pedepsiți și au trecut prin chinuri groaznice. Cea mai cruntă pedeapsă la care au fost supuși a fost condamnarea la moarte prin înghețare. Cei 40 de soldați creștini Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie, au primit pedeapsa capitală prin înghețare în lacul Sevastiei.

Tradiții și superstiții de 9 martie

Potrivit tradițiilor românești, în ziua sfântă în care sunt sărbătoriți cei 40 de Mucenici trebuie să eviți anumite sarcini. Dacă nu respecți aceste lucruri, riști să zaci pe tot parcursul anului. Prima restricție vizează renunțarea la a mai face treburi casnice. Chiar dacă a face curat e ceva uzual, ar trebui ca cei credincioși să se abțină, dacă nu cumva vor ca timp de 40 de zile să fie bolnavi. Totuși, aceste tradiții diferă de la zonă la zonă, iar în unele părți ale țării se spune că nu trebuie să ridici ouăle din cuibar, ori riști să nu ai parte de pui tot anul. Lovirea pământului, în timp ce se spun descântece, se enumeră printre tradițiile care aduc vreme bună.

Mai mult decât atât, indiferent de cât de plin este coșul de gunoi, nu trebuie să mergi să îl arunci. Acest obicei se aplică pentru a nu se înmulți lupii și pentru a-i apăra pe oameni de pagube în gospodării. În Oltenia, spre exemplu, casele și locuitorii lor sunt afumați pentru a alunga animalele sălbatice.

