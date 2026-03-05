Acasă » Știri » Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici

Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici

De: Iancu Tatiana 05/03/2026 | 12:47
Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici
Sursa foto: Arhivă Cancan

Mâine este o zi importantă, iar credincioșii trebuie să țină cont de superstițiile din strămoși. Pe 9 martie se sărbătoresc cei 40 de Mucenici, iar oamenii sunt îndemnați să evite să facă anumite lucruri. Potrivit tradițiilor, dacă persoanele respectă datinile vor fi feriți de boală. Această zi marchează sfârșitul Zilelor Babelor, perioada în care vremea este mai geroasă, ca mai apoi să înceapă Zilele Moșilor, atunci când va fi cald. Totodată, se mai crede și că dacă plouă în ziua aceasta, va ploua și de Paște.

Cei 40 de Mucenici erau soldați care se aflau în slujba împăratului roman păgân Licinius. Din cauza faptului că aceștia aveau credință în Dumnezeu, au fost pedepsiți și au trecut prin chinuri groaznice. Cea mai cruntă pedeapsă la care au fost supuși a fost condamnarea la moarte prin înghețare. Cei 40 de soldați creștini Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie, au primit pedeapsa capitală prin înghețare în lacul Sevastiei.

Tradiții și superstiții de 9 martie

Potrivit tradițiilor românești, în ziua sfântă în care sunt sărbătoriți cei 40 de Mucenici trebuie să eviți anumite sarcini. Dacă nu respecți aceste lucruri, riști să zaci pe tot parcursul anului. Prima restricție vizează renunțarea la a mai face treburi casnice. Chiar dacă a face curat e ceva uzual, ar trebui ca cei credincioși să se abțină, dacă nu cumva vor ca timp de 40 de zile să fie bolnavi. Totuși, aceste tradiții diferă de la zonă la zonă, iar în unele părți ale țării se spune că nu trebuie să ridici ouăle din cuibar, ori riști să nu ai parte de pui tot anul. Lovirea pământului, în timp ce se spun descântece, se enumeră printre tradițiile care aduc vreme bună.

Sfinții Mucenici Ermogen, Mina și Evgraf. sursa – Doxologia

Mai mult decât atât, indiferent de cât de plin este coșul de gunoi, nu trebuie să mergi să îl arunci. Acest obicei se aplică pentru a nu se înmulți lupii și pentru a-i apăra pe oameni de pagube în gospodării. În Oltenia, spre exemplu, casele și locuitorii lor sunt afumați pentru a alunga animalele sălbatice.

Citește și:

Cu cât se vinde un mucenic moldovenesc în 2026. Au apărut deja la vânzare

Calendar ortodox 4 ianuarie 2026. Rugăciunea către Sfântul Proroc Maleahi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Știri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani
Știri
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia
Digi24
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o...
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
VIDEO Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
Digi 24
VIDEO Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri...
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
go4it.ro
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea ...
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea a rămas
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia ...
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. ...
Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă ...
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
(P) Cele mai vechi cazinouri din lume
(P) Cele mai vechi cazinouri din lume
Vezi toate știrile
×