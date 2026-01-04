Acasă » Știri » Calendar ortodox 4 ianuarie 2026. Rugăciunea către Sfântul Proroc Maleahi

Calendar ortodox 4 ianuarie 2026. Rugăciunea către Sfântul Proroc Maleahi

Calendar ortodox 4 ianuarie 2026. Rugăciunea către Sfântul Proroc Maleahi
Calendar ortodox, sursa-pexels.com

În fiecare zi, CANCAN.ro îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă pace, înțelepciune și binecuvântare în viața ta, zi de zi.

Calendar ortodox 4 ianuarie 2026.

În ziua a treia a lunii ianuarie, Biserica face pomenirea sfântului proroc Maleahi. Acest proroc s-a născut în satul Sofes, din seminția lui Levi, după întoarcerea poporului evreu din robia babilonică. Încă din tinerețe a dus o viață curată și bineplăcută lui Dumnezeu. Numele său se tâlcuiește „înger”, atât pentru chipul său luminos și plin de bucurie, cât și pentru faptul că prorociile sale se împlineau îndată, prin lucrarea îngerului. Cei nevrednici auzeau doar glasul îngerului, iar cei vrednici îi vedeau și chipul. Maleahi este ultimul proroc al Legii Vechi și a prorocit cu aproximativ 430 de ani înainte de venirea Mântuitorului, vorbind despre Înaintemergătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul. După mutarea sa la Domnul, a fost îngropat în satul părinților săi. Tradiția spune că era frumos la vedere, cu fața rotundă, păr cârlionțat și chip blând, iar numele său înseamnă „îngerul Domnului”.

Tot în această zi este pomenit sfântul mucenic Gordie, care a trăit în Cezareea Capadociei pe vremea împăratului păgân Liciniu. Crescut în credința creștină, Gordie a fost luat în oaste și ridicat la rangul de sutaș, datorită curajului și tăriei sale, trupești și sufletești. Când a început prigoana împotriva creștinilor, a părăsit slujba militară, a lepădat toate cele lumești și s-a retras în pustiu, preferând singurătatea în fața idolatriei. Întărit duhovnicește, a revenit în lume și, în timpul unor jocuri păgâne ținute în cinstea zeului Marte, a mărturisit pe Hristos în mijlocul hipodromului, spre bucuria creștinilor și mânia păgânilor. A fost adus înaintea dregătorului și, mărturisind cu statornicie credința sa, a primit moartea prin tăierea capului. Pentru nevoința sa, a fost lăudat în cuvinte alese de Sfântul Vasile cel Mare.

În aceeași zi se face pomenirea cuviosului părinte Petru Stegarul, ale cărui sfinte moaște au fost așezate în biserica Sfântului Zaharia din Atroa.

Se mai pomenesc și sfinții mucenici: o mamă și cei doi fii ai săi, care au primit cununa muceniciei prin foc. De asemenea, este cinstită sfânta cuvioasă Genoveva, ocrotitoarea Parisului, care a trăit în secolul al V-lea. Cu rugăciunile tuturor sfinților pomeniți în această zi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Rugăciune către Sfântul Proroc Maleahi

Omenirea prorocului Tău, Maleahi, prăznuind-o, Doamne, cu smerenie Te rugăm: pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre. Sfinte Prorocule Maleahi, cel ce te bucuri împreună cu cetele cerești și ești plin de Lumina cea dumnezeiască, roagă-te pentru noi, cei ce cu credință și evlavie cinstim sfânta ta pomenire.

Tu, cel împodobit cu frumusețea sufletului asemenea îngerilor și luminat de strălucirea cea de sus, ai primit darul dumnezeiesc și ai vestit cu bucurie slava lui Dumnezeu. Luminează și inimile noastre, ca să putem cânta Domnului cu viață curată și cu recunoștință, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Sfinte Prorocule, cel ce ți-ai săvârșit viața cu bună socotință, împodobit cu fapte bune și cu obiceiuri sfinte, întărește-ne și pe noi în dreapta credință, ca să urmăm adevărul cu evlavie și să slăvim pe Dumnezeu cu viața noastră.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maică preacurată a Împăratului tuturor, care L-ai născut mai presus de fire pe Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și ne izbăvește de toată primejdia. Întărește-ne să cântăm cu vrednicie Fiului tău și Dumnezeului nostru, Cel ce cu slavă S-a preaslăvit.

Pentru rugăciunile Sfântului Proroc Maleahi și ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Doamne, primește rugăciunea noastră și ne dăruiește mântuire, pace și luminare sufletelor noastre. Amin.

Pilda zilei

Cele trei priviri

Un om evlavios a fost întrebat, la un moment dat, cum reușește să rămână mereu stăpân pe sine, indiferent de necazurile vieții.

— E simplu, a răspuns el. Știu că tot ceea ce este bun sau rău ajunge în inima omului prin simțurile sale. De aceea sunt foarte atent la ceea ce las să-mi intre în ochi și în suflet. În fiecare dimineață, înainte de a-mi începe treburile, fac trei lucruri:

Mai întâi, îmi ridic privirea spre cer și îmi amintesc că acolo se află adevărata mea misiune, iar spre Dumnezeu trebuie să se îndrepte gândurile și dorințele mele.

Apoi, privesc spre pământ și îmi spun cât de puțin spațiu îmi va fi de ajuns, într-o zi, pentru locul meu de odihnă veșnică.

În cele din urmă, mă uit în jurul meu și mă gândesc la mulțimea oamenilor care au suferit mai mult și mai greu decât mine.

Astfel, îmi alin durerile, primesc cu pace ceea ce mi se întâmplă și trăiesc împăcat atât cu lumea, cât și cu Dumnezeu.

