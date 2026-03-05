Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fiul lui Liam Neeson a fost internat în spital. Cu ce afecțiune a fost diagnosticat

Fiul lui Liam Neeson a fost internat în spital. Cu ce afecțiune a fost diagnosticat

De: Daniel Matei 05/03/2026 | 17:14
Fiul lui Liam Neeson a fost internat în spital. Cu ce afecțiune a fost diagnosticat
Sursa foto: Instagram

Daniel Neeson, fiul lui Liam Neeson și al regretatei Natasha Richardson, a fost internat în spital și supus unei intervenții chirurgicale după ce medicii i-au descoperit un defect cardiac congenital rar.

Într-o postare pe Instagram distribuită marți, 3 martie, Neeson, în vârstă de 29 de ani, a scris despre recenta sa operație, după ce a fost diagnosticat cu valvă aortică bicuspidă (BAV), „o afecțiune în care valva aortică are două valve în loc de trei, câte este normal”, scrie PEOPLE.

„Aproximativ 2% din populația umană o are, iar majoritatea oamenilor nici măcar nu știu. Poate rămâne latentă ani de zile înainte de a începe să provoace insuficiență valvulară sau mărirea aortei”, a explicat Neeson în legendă, alături de fotografii cu el și logodnica sa, Natalie Ackerman.

Sursa foto: Instagram

Fiul lui Liam Neeson știa că are probleme cu inima

Neeson a povestit că a fost supus unor controale cardiologice bianuale „în cea mai mare parte a vieții mele” pentru ca inima sa să fie monitorizată de specialiști.

„În cele din urmă, am început să experimentez o dilatare severă a ventriculului stâng și o mărire a aortei. Știam că totul se îndreaptă spre o intervenție medicală. Nimic nu te face mai puternic decât faptul că îți înțelegi starea de sănătate, reușești să fii la curent cu situația și să planifici din timp. Sănătatea înseamnă să fii proactiv, nu reactiv. Este ceva suprarealist în a realiza că una dintre cele mai mari provocări ale tale s-a dezvoltat în liniște în interiorul tău de-a lungul vieții”, a mai spus el.

Neeson le-a mulțumit cadrelor medicale care s-au ocupat de el, dar și familiei sale, care a fost alături de el în tot acest timp.

Valva aortică bicuspidă este un defect cardiac congenital.

„Valva aortică se află între camera inferioară stângă a inimii și artera principală a corpului, numită aortă. Foițele de țesut de pe valvă se deschid și se închid cu fiecare bătaie a inimii. Acestea se numesc cuspide. Ele asigură că sângele curge în direcția corectă. De obicei, valva aortică are trei cuspide. O valvă bicuspidă are doar două cuspide”, se arată pe site-ul Clinicii Mayo.

Neeson și Ackerman s-au logodit în septembrie 2025, după opt ani de relație. Neeson are un frate mai mare, Micheál Neeson, în vârstă de 30 de ani, care a jucat alături de tatăl lor în filmele Cold Pursuit și Made in Italy.

