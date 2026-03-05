Acasă » Știri » Gabriela Cristea a slăbit enorm! Prezentatoarea TV și-a afișat noua talie înainte de Ziua Femeii

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 17:59
Gabriela Cristea, de nerecunoscut /Foto: Instagram

Una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de televiziune din România, Gabriela Cristea, continuă să atragă atenția publicului din mediul online prin aparițiile sale tot mai îndrăznețe și relaxate. Vedeta, care de-a lungul anilor a devenit un nume important în televiziunea românească, își ține constant admiratorii la curent cu momente din viața de zi cu zi, iar cele mai recente fotografii publicate pe internet au generat numeroase reacții.

În ultima perioadă, prezentatoarea TV a reușit să impresioneze prin transformarea sa fizică. Mulți dintre cei care o urmăresc au observat că vedeta pare să fi slăbit considerabil, iar schimbarea este vizibilă în aproape fiecare fotografie pe care o postează. Silueta mai suplă și aparițiile tot mai încrezătoare au devenit rapid subiect de discuție în rândul fanilor săi.

De această dată, vedeta a ales să își surprindă comunitatea online cu o apariție complet diferită de cele elegante sau sofisticate cu care publicul este obișnuit. În locul ținutelor glam sau al rochiilor atent alese pentru evenimente sau emisiuni, prezentatoarea a optat pentru o ținută relaxată de casă. Fotografiată într-un set de pijamale scurte, vedeta a demonstrat că stilul confortabil poate fi la fel de apreciat ca aparițiile elaborate.

Gabriela Cristea apariție surprinzătoare în pijamale/foto: social media

Admiratorii au remarcat în special forma fizică a prezentatoarei, dar și atitudinea relaxată pe care o afișează în fotografii. Mulți dintre cei care o urmăresc de ani buni au observat schimbarea vizibilă a siluetei sale și au apreciat faptul că vedeta pare mai încrezătoare ca oricând.

Pijamaua aleasă de prezentatoare are un design simplu, dar plăcut vizual, combinând două culori care se potrivesc perfect cu perioada începutului de primăvară. Nuanțele de alb și roșu creează o imagine veselă și proaspătă, iar imprimeul discret completează aspectul relaxat al ținutei. Deși este vorba despre o apariție casual, imaginile au reușit să atragă atenția prin naturalețea și lejeritatea cu care vedeta s-a prezentat în fața camerei.

