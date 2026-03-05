Acasă » Exclusiv » Andreea BLD nu s-a mai abținut și a spus totul despre fostul iubit, Rafaelo, la Dan Capatos Show: „Era disperat de vizualizări”

Andreea BLD nu s-a mai abținut și a spus totul despre fostul iubit, Rafaelo, la Dan Capatos Show: „Era disperat de vizualizări”

De: roxana tudorescu 05/03/2026 | 18:42
Andreea BLD a dat cărțile pe față în emisiunea Dan Capatos Show! Invitată alături de noul ei iubit, blondina a vorbit despre fosta relație care a fost în atenția publicului și a spus ce se afla, de fapt, în spatele iubirii afișate pe rețelele de socializare. Rafaelo, influencer celebru pe TikTok, calcă pe cadavre pentru vizualizări?! Toate detaliile, în articol.

Andreea BLD a vorbit despre relația cu Rafaelo, chiar dacă nu a vrut să îi pronunțe numele. Blondina a dat de înțeles că este vorba despre influencer și a făcut dezvăluiri neașteptate: iubirea din online era o joacă pentru bani! Totuși, doar pentru el ar fi fost așa, nu și pentru ea.

Andreea Bld rupe tăcerea despre relația cu Rafaelo: „Era disperat după vizualizări”

Au luat pe toată lumea prin surprindere cu primul TikTok în care și-au oficializat relația, dar despărțirea a fost la fel de neașteptată pentru fani. După toată dragostea afișată în online, Andreea BLD a vorbit despre realitatea din spatele relației cu Rafaelo și a făcut dezvăluiri uimitoare. Influencerița a mărturisit că sentimentele au existat doar din partea ei, în timp ce pentru el totul a fost o strategie de marketing menită să aducă vizualizări. Mai mult, influencerul ar face totul doar pentru faimă și contentul lui ar fi în totalitate bazat pe această miză. Prezentă în platoul emisiunii Dan Capatos Show alături de iubitul ei, Andreea Bld a vorbit și despre noua relație, dar și despre cât de fericiți sunt împreună.

„Ce am făcut eu marketing? Că eu n-am făcut nimic marketing. Păi nu eu. Ca idee. Individul a făcut marketing (n.r. fostul iubit). Da (n.r. s-a simți folosită). El mereu voia să facă marketing cu oricine și era disperat după vizualizări. Așa e omul. Eu în viața mea n-am făcut marketing cu nimicCând ești prea disperat, când ești prea disperat după vizualizări, deja devine o problemă.”, a spus Andreea BLD.

