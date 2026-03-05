Orașul din România care a redus impozitele cu 50% în 2026. Cine va plăti mai puțin

Un oraș din România a decis să vină în sprijinul contribuabililor prin reducerea semnificativă a impozitelor locale pentru mai multe categorii de persoane. Măsura vizează atât sprijinirea financiară a tinerilor și a persoanelor vulnerabile, cât și stimularea achitării la timp a taxelor.

Consiliul Local al municipiului Galați a aprobat recent reduceri semnificative pentru impozitele locale, vizând persoane cu dizabilități, proprietari de locuințe vechi și contribuabilii care plătesc integral taxele până la 31 martie. Măsurile urmăresc sprijinirea categoriilor vulnerabile și stimularea conformării fiscale, cu reduceri cuprinse între 10% și 50%, în funcție de situație și vechimea imobilului.

Cine va beneficia de reduceri ale impozitului

Persoanele cu handicap grav vor beneficia de reducerea maximă, de 50%, aplicată asupra impozitului pentru locuința folosită ca domiciliu, terenul aferent și un singur autovehicul cu capacitate cilindrică sub 2.000 cmc. Pentru persoanele cu handicap accentuat, diminuarea este de 25% pentru aceleași categorii, inclusiv pentru reprezentanții legali care asigură îngrijirea acestora.

„Ştiu că este o perioadă grea şi fiecare ban contează. Iată ce reduceri aplicăm la impozitele locale: 50% pentru persoanele cu handicap grav- la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele cu handicap accentuat – la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele care deţin locuinţe mai vechi de 100 de ani; 15% pentru persoanele care deţin locuinţe cu o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani; 10% pentru persoanele care îşi achită integral impozitele până pe 31 martie”, a transmis primarul Ionuţ Pucheanu, într-o declaraţie de presă.

Proprietarii de locuințe vechi primesc reduceri în funcție de vechimea clădirii: 15% pentru imobile între 50 și 100 de ani și 25% pentru cele cu peste 100 de ani. Aceste facilități sunt calculate în funcție de valoarea impozabilă a clădirii la 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

Totodată, contribuabilii care plătesc integral impozitele până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10%. Măsurile se aplică pe întreaga durată a anului fiscal și vizează atât stimularea achitării la timp a taxelor, cât și susținerea financiară a persoanelor și familiilor aflate în situații mai dificile.

Deciziile Consiliului Local Galați vin în contextul adoptării, la nivel național, a unei ordonanțe de urgență care prevede facilități similare pentru clădirile vechi și pentru persoanele cu dizabilități, subliniind efortul autorităților de a reduce presiunea fiscală asupra cetățenilor și de a proteja categoriile vulnerabile.

