Acasă » Știri » Orașul din România care a redus impozitele cu 50% în 2026. Cine va plăti mai puțin

Orașul din România care a redus impozitele cu 50% în 2026. Cine va plăti mai puțin

De: Andreea Stăncescu 05/03/2026 | 20:07
Orașul din România care a redus impozitele cu 50% în 2026. Cine va plăti mai puțin
Cine va beneficia de reduceri ale impozitului / Sursa foto: Freepik

Un oraș din România a decis să vină în sprijinul contribuabililor prin reducerea semnificativă a impozitelor locale pentru mai multe categorii de persoane. Măsura vizează atât sprijinirea financiară a tinerilor și a persoanelor vulnerabile, cât și stimularea achitării la timp a taxelor.

Consiliul Local al municipiului Galați a aprobat recent reduceri semnificative pentru impozitele locale, vizând persoane cu dizabilități, proprietari de locuințe vechi și contribuabilii care plătesc integral taxele până la 31 martie. Măsurile urmăresc sprijinirea categoriilor vulnerabile și stimularea conformării fiscale, cu reduceri cuprinse între 10% și 50%, în funcție de situație și vechimea imobilului.

Cine va beneficia de reduceri ale impozitului

Persoanele cu handicap grav vor beneficia de reducerea maximă, de 50%, aplicată asupra impozitului pentru locuința folosită ca domiciliu, terenul aferent și un singur autovehicul cu capacitate cilindrică sub 2.000 cmc. Pentru persoanele cu handicap accentuat, diminuarea este de 25% pentru aceleași categorii, inclusiv pentru reprezentanții legali care asigură îngrijirea acestora.

„Ştiu că este o perioadă grea şi fiecare ban contează. Iată ce reduceri aplicăm la impozitele locale: 50% pentru persoanele cu handicap grav- la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele cu handicap accentuat – la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele care deţin locuinţe mai vechi de 100 de ani; 15% pentru persoanele care deţin locuinţe cu o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani; 10% pentru persoanele care îşi achită integral impozitele până pe 31 martie”, a transmis primarul Ionuţ Pucheanu, într-o declaraţie de presă.

Proprietarii de locuințe vechi primesc reduceri în funcție de vechimea clădirii: 15% pentru imobile între 50 și 100 de ani și 25% pentru cele cu peste 100 de ani. Aceste facilități sunt calculate în funcție de valoarea impozabilă a clădirii la 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

Totodată, contribuabilii care plătesc integral impozitele până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10%. Măsurile se aplică pe întreaga durată a anului fiscal și vizează atât stimularea achitării la timp a taxelor, cât și susținerea financiară a persoanelor și familiilor aflate în situații mai dificile.

Deciziile Consiliului Local Galați vin în contextul adoptării, la nivel național, a unei ordonanțe de urgență care prevede facilități similare pentru clădirile vechi și pentru persoanele cu dizabilități, subliniind efortul autorităților de a reduce presiunea fiscală asupra cetățenilor și de a proteja categoriile vulnerabile.

CITEȘTE ȘI:

Românii care sunt exceptaţi de la neplata primei zile de concediu medical. Senatul a adoptat OUG 91/2025

Mărire de pensie de 600 lei pentru această categorie de pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV, vedeta de La Măruță are emisiune nouă
Știri
E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV,…
Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Familia are nevoie de donații
Știri
Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău…
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cum s-a văzut finala Eurosivion România din public. Momentele care nu au fost la televizor
Adevarul
Cum s-a văzut finala Eurosivion România din public. Momentele care nu au fost...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi....
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV, vedeta de La Măruță ...
E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV, vedeta de La Măruță are emisiune nouă
Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ...
Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ăștia”
BANC | „Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie”
BANC | „Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie”
Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. ...
Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Familia are nevoie de donații
Românii care pot primi 27.000 de lei de la stat. Cine se încadrează
Românii care pot primi 27.000 de lei de la stat. Cine se încadrează
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 martie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 martie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×