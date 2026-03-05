Acasă » Știri » Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro

Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro

De: Andreea Stăncescu 05/03/2026 | 21:35
Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro
Ce medicamente vor fi compensate / Sursa foto: Pexels

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi o actualizare semnificativă a listei de medicamente gratuite și compensate, prin care 33 de medicamente noi vor fi incluse, iar indicațiile terapeutice pentru alte 19 medicamente deja existente vor fi extinse. 

Medicamente noi și cele cu indicații extinse vor fi incluse pe lista de medicamente gratuite și compensate, ceea ce înseamnă că pacienții nu vor trebui să suporte costuri ridicate pentru tratamentele necesare. Această măsură aduce terapii moderne mai aproape de pacienți și reduce povara financiară a tratamentelor costisitoare.

Ce medicamente vor fi pe listă

Printre noutăți se află primul medicament radiofarmaceutic introdus în sistem, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată. Totodată, Programul Național de Oncologie va beneficia de 14 medicamente noi, utile în tratarea unor afecțiuni precum melanom, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, mielom multiplu, macroglobulinemie Waldenstrom, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, tumori solide cu mutații genetice, tumori gastro-intestinale stromale (GIST) și cancer de prostată.

Actualizarea listei asigură și accesul pacienților la tratamente pentru boli rare și grave, printre care arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, miastenia gravis, tulburări din spectrul neuromielitei optice, deficit de lipază acidă lizozomală și boala Fabry.

Sursa foto: Pexels

Extinderea indicațiilor terapeutice pentru 19 medicamente existente va permite utilizarea acestora și în alte afecțiuni, inclusiv trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică, sindrom Lennox-Gastaut, boala Niemann-Pick tip C, artrită idiopatică juvenilă sistemică, alkaptonurie, colită ulcerativă, artrită psoriazică, febră mediteraneană familială, cancer pulmonar cu mutație BRAF, gliom pediatric, limfom folicular recidivant sau refractar, cancer tiroidian avansat și alte tulburări rare.

„La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite şi compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicaţiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente şi indicaţii terapeutice noi. Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienţi. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”, a scris ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%

Orașul din România care a redus impozitele cu 50% în 2026. Cine va plăti mai puțin

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”
Știri
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț…
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Știri
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi....
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru ...
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților săi
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un ...
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 ...
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine ...
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
Vezi toate știrile
×