Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi o actualizare semnificativă a listei de medicamente gratuite și compensate, prin care 33 de medicamente noi vor fi incluse, iar indicațiile terapeutice pentru alte 19 medicamente deja existente vor fi extinse.

Medicamente noi și cele cu indicații extinse vor fi incluse pe lista de medicamente gratuite și compensate, ceea ce înseamnă că pacienții nu vor trebui să suporte costuri ridicate pentru tratamentele necesare. Această măsură aduce terapii moderne mai aproape de pacienți și reduce povara financiară a tratamentelor costisitoare.

Ce medicamente vor fi pe listă

Printre noutăți se află primul medicament radiofarmaceutic introdus în sistem, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată. Totodată, Programul Național de Oncologie va beneficia de 14 medicamente noi, utile în tratarea unor afecțiuni precum melanom, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, mielom multiplu, macroglobulinemie Waldenstrom, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, tumori solide cu mutații genetice, tumori gastro-intestinale stromale (GIST) și cancer de prostată.

Actualizarea listei asigură și accesul pacienților la tratamente pentru boli rare și grave, printre care arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, miastenia gravis, tulburări din spectrul neuromielitei optice, deficit de lipază acidă lizozomală și boala Fabry.

Extinderea indicațiilor terapeutice pentru 19 medicamente existente va permite utilizarea acestora și în alte afecțiuni, inclusiv trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică, sindrom Lennox-Gastaut, boala Niemann-Pick tip C, artrită idiopatică juvenilă sistemică, alkaptonurie, colită ulcerativă, artrită psoriazică, febră mediteraneană familială, cancer pulmonar cu mutație BRAF, gliom pediatric, limfom folicular recidivant sau refractar, cancer tiroidian avansat și alte tulburări rare.

„La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite şi compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicaţiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente şi indicaţii terapeutice noi. Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienţi. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”, a scris ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

