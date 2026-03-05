Acasă » Știri » Cât costă un bilet de avion după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut vertiginos

De: Andreea Stăncescu 05/03/2026 | 22:55
Prețurile la zboruri au crescut foarte mult / Sursa foto: Pixabay

Creșterile spectaculoase ale prețurilor biletelor de avion dintre Europa și Asia au devenit tot mai evidente în ultimele zile, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al restricțiilor impuse asupra spațiului aerian. Suspendarea mai multor rute și blocarea unor hub-uri aeriene importante au dus la o scădere semnificativă a numărului de zboruri disponibile, iar acest lucru a generat scumpiri fără precedent ale tarifelor.

Situația a fost provocată în principal de oprirea sau reducerea activității în aeroporturi cheie precum Dubai, Doha și Abu Dhabi, care funcționează în mod normal ca puncte majore de tranzit pentru pasagerii care călătoresc între Europa și Asia. În aceste condiții, numeroase companii aeriene, printre care Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways, au fost nevoite să prelungească suspendarea unor zboruri sau să își modifice rutele.

Impactul asupra pieței aviatice a fost imediat. Pe cele mai populare rute, locurile la zborurile directe s-au epuizat rapid, iar opțiunile cu escală s-au redus drastic. În consecință, prețurile au crescut vertiginos, uneori chiar de nouă ori într-o singură zi. Pentru multe zboruri, tarifele inițial accesibile au devenit, peste noapte, extrem de ridicate.

Sursa foto: Pixabay

Cât a ajuns să coste un bilet de avion?

Un exemplu relevant este cel al zborurilor dintre Singapore și Milano. Dacă un bilet costa aproximativ 254 de euro la începutul perioadei analizate, în doar o zi prețul minim a ajuns la aproape 1.900 de euro. Situații similare s-au înregistrat și pe ruta Singapore – Londra, unde tariful a crescut de aproape cinci ori. Alte rute au cunoscut scumpiri și mai mari.

De exemplu, zborurile dintre Singapore și Frankfurt au ajuns să coste peste 7.500 de euro, deoarece singurele locuri disponibile erau la clasa Business, cu escală la Paris.

Creșteri importante au fost observate și pe rutele din Hong Kong spre marile orașe europene. Biletele către Milano, Frankfurt sau Paris s-au scumpit de câteva ori într-un interval foarte scurt, pe fondul cererii ridicate și al numărului limitat de zboruri.

