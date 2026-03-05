Acasă » Știri » Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență și lipsă de comunicare: „Este odios și revoltător față de românii care plătesc taxe și muncesc onest”

Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență și lipsă de comunicare: „Este odios și revoltător față de românii care plătesc taxe și muncesc onest”

De: Simona Vlad 06/03/2026 | 00:28
SURSA FOTO: Kayvan Sabouri/ Social media / Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Într-o mărturie cutremurătoare la Dan Capatos Show, Alexandra Bădescu a povestit cum vizita lor în Dubai s-a transformat într-un adevărat coșmar. Ea a spus că incidentul cu dronele care au căzut aproape de plaja unde stătea cu familia și prietenii i-a speriat profund. CANCAN.ro are toate detaliile.

Alexandra Bădescu a spus că a încercat să ajute copiii și prietenii afectați, fiind conștientă de pericolul în care se aflau. Ea a povestit că s-a implicat personal pentru a-i scoate din zonele de risc și a oferit sprijin celor care nu aveau posibilitatea să plece din Dubai. Lipsa comunicării din partea autorităților române a transformat experiența într-un coșmar! Vezi emisiunea integrală aici!

„Prima a fost interceptată cumva foarte aproape de clădiri și atunci bucățile au fost mari. Oricum, oamenii minunați au trimis private-ul din Istanbul după ei. Nu erau pregătiți și lipsa acestor autorități este totală și cruntă. Modul în care această individă a ieșit astăzi… și agresivă cu ziariștii, țipa la fata aia. (…) Am sunat această prietenă să văd dacă are nevoie (n.r. Daciana Sârbu) să o pot trimite (n.r. pe fiica ei din Dubai) să stea cu prietenii noștri de acolo. M-am gândit strict la copil, pentru că noi am fost norocoși și am avut parte doar de 16 ore de stres, dar alții nu. Situația nu a fost deloc fericită și modul în care autoritățile române nu au intervenit a fost revoltător.”

Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență

De asemenea, Alexandra a spus și că sistemele de securitate din Dubai nu garantează protecția completă. Aceasta a criticat aspru modul în care Ministerul de Externe a gestionat situația!

„A doua dronă care a căzut a fost vizibilă în momentul impactului și nu avea încărcătură explozibilă, dar nimeni nu comunică. Ministerul de Externe nu ține legătura, nu bagă în seamă și oamenii nu au fost anunțați pe niciun canal, absolut nimic. Este incredibil cum poți fi lăsat de capul tău în astfel de situații extrem de periculoase.”

Ba mai mult, Alexandra a acuzat și lipsa totală de empatie și organizare din partea autorităților!

„Nu contează cine este acolo, autoritățile nu au bani pentru noi. Oamenii trebuie să se descurce singuri, să contacteze consulatul, pentru că nimeni nu ia inițiativă. Este absolut odios și revoltător față de românii care plătesc taxe și muncesc corect în România, dar sunt complet abandonați în străinătate.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală”

Cât costă să închiriezi un avion privat în Dubai, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu. Alex Bodi este uluit!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea satului din România unde oamenii au construit palate în care nu locuiesc
Știri
Povestea satului din România unde oamenii au construit palate în care nu locuiesc
Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam pe plajă cu copiii”
Știri
Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone.…
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Digi24
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Emma Watson are iubit nou! A fost surprinsă în timp ce se săruta cu un miliardar celebru din Mexic
Emma Watson are iubit nou! A fost surprinsă în timp ce se săruta cu un miliardar celebru din Mexic
Povestea satului din România unde oamenii au construit palate în care nu locuiesc
Povestea satului din România unde oamenii au construit palate în care nu locuiesc
Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam ...
Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam pe plajă cu copiii”
Horoscop 6 martie 2026. Zodia care este testată de partenerul de viață
Horoscop 6 martie 2026. Zodia care este testată de partenerul de viață
Mădălin Ionescu are din nou probleme de sănătate: „După un an și trei luni. Nu e prima, este ...
Mădălin Ionescu are din nou probleme de sănătate: „După un an și trei luni. Nu e prima, este a treia în cinci ani”
Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont ...
Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont propriu, era cu un grup de elevi”
Vezi toate știrile
×