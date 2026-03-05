Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență și lipsă de comunicare: „Este odios și revoltător față de românii care plătesc taxe și muncesc onest”

Într-o mărturie cutremurătoare la Dan Capatos Show, Alexandra Bădescu a povestit cum vizita lor în Dubai s-a transformat într-un adevărat coșmar. Ea a spus că incidentul cu dronele care au căzut aproape de plaja unde stătea cu familia și prietenii i-a speriat profund. CANCAN.ro are toate detaliile.

Alexandra Bădescu a spus că a încercat să ajute copiii și prietenii afectați, fiind conștientă de pericolul în care se aflau. Ea a povestit că s-a implicat personal pentru a-i scoate din zonele de risc și a oferit sprijin celor care nu aveau posibilitatea să plece din Dubai. Lipsa comunicării din partea autorităților române a transformat experiența într-un coșmar! Vezi emisiunea integrală aici!

„Prima a fost interceptată cumva foarte aproape de clădiri și atunci bucățile au fost mari. Oricum, oamenii minunați au trimis private-ul din Istanbul după ei. Nu erau pregătiți și lipsa acestor autorități este totală și cruntă. Modul în care această individă a ieșit astăzi… și agresivă cu ziariștii, țipa la fata aia. (…) Am sunat această prietenă să văd dacă are nevoie (n.r. Daciana Sârbu) să o pot trimite (n.r. pe fiica ei din Dubai) să stea cu prietenii noștri de acolo. M-am gândit strict la copil, pentru că noi am fost norocoși și am avut parte doar de 16 ore de stres, dar alții nu. Situația nu a fost deloc fericită și modul în care autoritățile române nu au intervenit a fost revoltător.”

Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență

De asemenea, Alexandra a spus și că sistemele de securitate din Dubai nu garantează protecția completă. Aceasta a criticat aspru modul în care Ministerul de Externe a gestionat situația!

„A doua dronă care a căzut a fost vizibilă în momentul impactului și nu avea încărcătură explozibilă, dar nimeni nu comunică. Ministerul de Externe nu ține legătura, nu bagă în seamă și oamenii nu au fost anunțați pe niciun canal, absolut nimic. Este incredibil cum poți fi lăsat de capul tău în astfel de situații extrem de periculoase.”

Ba mai mult, Alexandra a acuzat și lipsa totală de empatie și organizare din partea autorităților!

„Nu contează cine este acolo, autoritățile nu au bani pentru noi. Oamenii trebuie să se descurce singuri, să contacteze consulatul, pentru că nimeni nu ia inițiativă. Este absolut odios și revoltător față de românii care plătesc taxe și muncesc corect în România, dar sunt complet abandonați în străinătate.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală”

Cât costă să închiriezi un avion privat în Dubai, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu. Alex Bodi este uluit!