Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam pe plajă cu copiii”

Alexandra Bădescu rupe tăcerea la Dan Capatos Show! Soția fondatorului Sunwaves ne-a povestit despre vizita familiei în Dubai, unde au fost martori la incidente periculoase. Ea a povestit cum o dronă a căzut exact în fața lor, pe plajă, în timp ce se aflau cu un grup mare de români și prieteni. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate.

Alexandra a declarat că lipsa de ajutor din partea autorităților române a fost revoltătoare, mai ales că oamenii care se aflau acolo plătesc taxe grosolane. Ea a povestit cum a fost nevoită să contacteze direct consulul pentru a primi minimul de asistență. Vezi aici emisiunea integrală!

„Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam pe plajă cu copiii și cu un grup foarte mare de români și prieteni, și norocul nostru era că fata mea cea mare a rămas acasă. Era o experiență extrem de periculoasă, dar am rămas să văd ce se întâmplă, pentru că modul în care au fost tratați oamenii a fost absolut odios. (…) Eu nu vorbesc nici pe Instagram, nici pe TikTok, dar de la incidentul ăsta am început să vorbesc, pentru că mi se pare absolut odios. Oameni care plătesc taxe, oameni care lucrează în România și care nu numai că nu au fost băgați în seamă… Doamna Țoiu, în intervențiile ei, tot spunea că prioritari au fost cei cu copii mici sau bolnavi, dar noi eram cu copii școlari, preșcolari, și nu ne-a băgat nimeni în seamă.”

Calvarul trăit de Alexandra Bădescu în Dubai

Alexandra a explicat că situația a devenit și mai frustrantă pentru că nu au existat explicații, iar autoritățile au evitat să răspundă. Ea a acuzat lipsa de organizare și de comunicare, care a creat panică și haos printre turiștii români.

„Era incredibil, trebuia să sunăm la consul pentru că nimeni nu ne ajuta cu absolut nimic. Aveam copii, oameni în grup, și nimeni nu făcea nimic pentru noi. Autoritățile locale ne spuneau că doar copiii bolnavi sau foarte mici au prioritate, dar noi nu intram în aceste categorii, și totuși eram în pericol real. Nu există cuvinte să descriu frustrarea pe care am simțit-o.”

Alexandra a mai spus și că astfel de experiențe demonstrează cât de nepregătite sunt autoritățile pentru situații reale și cât de important este să existe un plan de urgență pentru românii care călătoresc în străinătate.

„Pur și simplu nu înțeleg cum se poate întâmpla asta. Plătești taxe, contribui la stat și, când ajungi într-o situație de pericol, nimeni nu te ajută. Trebuie să te descurci singur, să cauți numere de telefon, să contactezi consulatul, pentru că nimeni nu ia inițiativă. Este absolut revoltător și odios față de românii care muncesc și contribuie corect.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

