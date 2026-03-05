Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”

O vedetă din România nu se lasă intimidată de tensiunile din Orientul Mijlociu și își continuă planurile de investiții. Deși situația din Dubai a stârnit îngrijorări în ultima perioadă, artistul este hotărât să își extindă proprietățile din Emirate și ia în calcul achiziționarea unui nou apartament în zonă.

Armin Nicoară a decis să investească o parte din veniturile sale în imobiliare și deține deja o locuință în apropierea celebrului zgârie-nori Burj Khalifa. Acum își dorește să mai cumpere încă un apartament, dacă va găsi o ofertă avantajoasă pe piața imobiliară, în ciuda tensiunilor din regiune.

Armin Nicoară nu renunță la Dubai

Saxofonistul nu este îngrijorat de conflictele din regiune și crede în continuare că investițiile din Emirate sunt o alegere bună pe termen lung. El urmărește evoluția pieței și speră ca, în cazul în care prețurile vor scădea, să poată profita de moment pentru a achiziționa încă o proprietate.

Totuși, planurile de călătorie au fost schimbate recent. Armin Nicoarăa fost nevoit să anuleze o deplasare în Dubai pe care o organizase împreună cu aproximativ 50 de persoane, printre care membri ai formației și membri ai familiei. Decizia a fost influențată în principal de temerile soției sale, care preferă să fie mai precaută în această perioadă, mai ales din cauza copilului.

„Eu am vrut să plec acum, dar Claudia este puțin speriată cu cel mic. I-am spus: >. Eu nu am nicio treabă, nu îmi este frică, nu m-a speriat nimic. Dar nu era o problemă, chiar dacă eram acolo, aveam și parcare subterană, este pe cinci nivele în jos, mă băgam acolo, nu mă găsea nimeni, eram asigurat. Nu vreau să vând apartamentul, chiar am discutat cu cineva. Dacă cumva mai scad prețurile și am vreo șansă, la un preț mai bun, să mai iau ceva, să mai iau încă un apartament. Nu am nicio treabă”, a spus Armin Nicoară

Chiar și așa, artistul spune că nu intenționează să renunțe la proprietatea pe care o deține deja în Dubai și rămâne deschis ideii de a cumpăra un nou apartament, dacă va apărea ocazia potrivită.

„Toată lumea este speriată, și chiar m-aș fi bucurat să își vândă cineva apartamentul la un preț mai mic. Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte, să mă contacteze. Toată lumea e șocată. Se poate întâmpla oriunde, dar eu sunt o fire mai curajoasă. Eu am apartamentul aproape de Burj Khalifa, e chiar acolo, e în centru. Știu că mai are Georgiana Lobonț, mai mulți au apartamente în Dubai, dar ei au mai departe, eu am chiar acolo, în buricul târgului”, a mai spus Armin.

