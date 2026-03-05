Șatena a „bifat” din nou ritualul ei preferat. Loredana Chivu pregătește „terenul” pentru sezonul cald

Loredana Chivu e pusă serios pe treabă! Diva se pregătește intens pentru vară și bifează regulat condica la sala de fitness pentru a ajunge la acel summer body care să întoarcă toate privirile în zilele fierbinți. Chiar dacă se pregătea să tragă de fiare, Loredana Chivu are full face make-up, gene, fard pe pleoape, eyeliener, ruj, contur, tot tacâmul. CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă chiar înainte de antrenament și vă livrează imagini tari.

Primăvara doar ce ne-a bătut la ușă, dar divele noastre se pregătesc deja intens de vară și de momentele în care trebuie să își etaleze trupurile de invidiat, mai ales că știu foarte bine că noi suntem cu ochii pe ele și trebuie să fie țiplă mereu. Printre ele se numără și Loredana Chivu, care nu face rabat de la sport și se asigură că nu are absențe la sala de fitness.

Loredana Chivu se pregătește intens pentru un summer body corect

Grăbită, cu ochii în telefon și pregătită să își pună mușchii la treabă, Loredana Chivu ne-a atras atenția în timp ce se îndrepta spre sala de fitness. Pentru că ne aflăm la început de primăvară, iar gradele din termometre au mai crescut, diva a lăsat puțină piele la vedere, dar nu cât să o dea într-o răceală nasoală. Șatena își menține fanii curioși și le promite rezultate incendiare la vară, atunci când va scoate ce are mai frumos la iveală. Până atunci ne mulțumim cu puțin, că și gradele sunt ”puține”!

Pentru mersul la sală, vedeta a ales să poarte o jachetă scurtă, maro, cu mâneci largi, care se oprește fix unde trebuie, deasupra taliei. Sub jachetă, diva a optat pentru un top scurt care să lase abdomenul la vedere. În partea de jos, Loredana Chivu și-a legat o cămașă în carouri, în nuanțe de maro și bej, colanți în aceeași temă cu întreaga ținută, șosete albe până la jumătatea gambei și papuci pufoși, care mențin outfit-ul relaxat și potrivit pentru o fugă până la sală. Totuși, o divă e divă în orice moment! Ce mai rămâne de spus este că așteptăm cu nerăbdare să îi vedem summer body-ul și să vă oferim poze incendiare cu ea în zilele toride.

