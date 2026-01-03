Acasă » Știri » Loredana Chivu sau Gabriela Cristea, momente stânjenitoare și reacții virale. Cele mai penibile gafe ale vedetelor în 2025. De râs și de povestit și în 2026

Loredana Chivu sau Gabriela Cristea, momente stânjenitoare și reacții virale. Cele mai penibile gafe ale vedetelor în 2025. De râs și de povestit și în 2026

De: Veronica Mavrodin 03/01/2026 | 06:50
Loredana Chivu sau Gabriela Cristea, momente stânjenitoare și reacții virale. Cele mai penibile gafe ale vedetelor în 2025. De râs și de povestit și în 2026
2025 a fost anul în care vedetele nu doar că au strălucit pe rețelele sociale, dar și-au făcut simțită prezența prin gafe memorabile. De la Loredana Chivu, care a „strâmbat” ușa în Photoshop, la Adrian Mutu prins încălcând regulile de circulație pentru un tuns rapid.

Și vedetele sunt oameni, așa că nu scapă de momente stânjenitoare sau gafe. Cele mai savuroase „scăpări” din 2025 au stârnit hohote de râs și merită să fie amintite și în 2026.

Loredana Chivu s-a „tunat” până a îndoit uşa

Loredana Chivu face furori cu noul look și pare că pletele brunete o avantajează, scoțându-i în evidență trăsăturile magnetice. Sportivă de fel și clientă fidelă a clinicilor estetice și a saloanelor de remodelare, vedeta pare că tot nu este satisfăcută de modul în care arată posteriorul ei, așa că „a pus mâna” să rezolve ea treaba, cel puțin pe net. Bruneta a editat un pic cam peste măsură o imagine în care își arăta posteriorul la cameră, astfel că a ajuns să curbeze și ușa, nu doar formele ei.

Daniela Iliescu, „prea multe ” virgule

Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, a reușit să transforme un gest lăudabil într-o mică gafă gramaticală virală. Influencerița a povestit pe Instagram Story despre un târg de Crăciun organizat la grădinița fiului său, Milan, unde părinții au pregătit mâncare, iar banii obținuți urmau să fie donați unei familii nevoiașe. Doar că, între intenție și exprimare, a mai apărut o virgulă. Mai exact, o virgulă plasată fix între subiect și predicat:„Banii câștigați, se vor dona”, suficient cât să declanșeze vigilența internauților. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Gabriela Cristea, pe net „păpușă”, la TV mătușă

Fosta prezentatoare TV a reușit să stârnească hohote și controverse fără să posteze nimic explicit. Totul a pornit de la o fotografie realizată în studioul emisiunii lui Cătălin Măruță,  pe care Gabriela a „îmbunătățit-o” un pic mai mult înainte de a o posta pe rețelele de socializare. Doar că cei care au văzut-o și în filmarea din emisiune nu au mai recunoscut-o. Vedeta a editat atât de puternic imaginea, încât părea o altă persoană.

Armin Nicoară a sărutat picioarele nașei, în direct

Dacă un gest de curtoazie ar trebui să rămână discret, Armin a ridicat ștacheta, chiar în public! Într-o emisiune TV alături de soția lui și de nașa lor, manelistul a avut un moment neașteptat: s-a aplecat și i-a sărutat picioarele nasei. Imediat, telespectatorii din toată țara au observat momentul, iar reacția soției, Claudia Puican, nu s-a lăsat așteptată: ca de obicei, s-a amuzat pe seama „scăpării” soțului ei.

Adrian Mutu fentează regulile de circulație pentru un tuns

Adrian Mutu a fost surprins de CANCAN.RO în zona Dorobanți, la volanul bolidului său Mercedes GLE 53 Coupe. Grăbit să ajungă la frizerie, brilianrtul a încălcat regulile de circulație și și-a lăsat mașina aproape de intrare, semn că avea o urgență maximă cu părul. Îmbrăcat sport, cu trening și adidași cu talpă înaltă, Mutu și-a ascuns chipul cu ochelari de soare și gluga pufoaicei, pentru a nu fi recunoscut de trecători.

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

