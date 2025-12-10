Acasă » Știri » Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican

Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican

De: Alina Drăgan 10/12/2025 | 13:27
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican
Armin Nicoară a comis-o din nou /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Armin Nicoară a comis-o, din nou, chiar sub privirile Claudiei Puican! Artistul face cum face și nu își poate lua ochii și nici mâinile de pe alte domnișoare, fie ele chiar și din familie. Recent a marcat un nou derapaj, iar fanii l-au apostrofat imediat. A văzut o domnișoară frumoasă și a fost atras ca un magnet. Unde mai pui că domnișoara în cauză este chiar nașa Stana Stepanescu.

Deși părea că s-a liniștit, Armin Nicoară s-a întors la vechile obiceiuri. Artistul și soția sa au fost invitați recent în cadrul unei emisiuni de televiziune. Ei bine, lângă ei, pe canapea a ajuns și nașa Stana Stepanescu, iar atenția cântărețului a fost îndreptată mai mult către ea.

Cum toată lumea știe că Armin Nicoară nu se mulțumește doar cu privitul, nu a durat mult până când cântărețul a ajuns aproape de artistă. S-a lipit de Stana Stepanescu și chiar i-a sărutat picioarele. Ei bine, iar ca tacâmul să fie complet, totul s-a întâmplat chiar sub privirile Claudiei Puican.

Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Armin Nicoară a comis-o chiar sub privirile Claudiei Puican /Foto: Captură video

Claudia Puican, despre derapajele lui Armin Nicoară

Gestul lui Armin Nicoară a stârnit controverse, iar fanii au reacționat imediat și l-au taxat pentru comportamentul său. Singura ce nu s-a arătat deranjată a fost chiar Claudia Puican. Blondina este deja obișnuită cu astfel de episoade, iar gestul soțului i-a smuls doar un zâmbet.

În urmă cu ceva timp, aceasta a explicat de ce își lasă soțul atât de „liber” și de ce nu o afectează comportamentul lui. Se pare că blondina știe foarte bine de ce este în stare partenerul ei și mai știe că atunci când vine vorba de fapte mai mari nu mai este așa îndrăzneț.

„Toate fetele mă întreabă: «Oare nu ești geloasă când toate fetele sar pe Armin?». Eu zic: «Nu, stați liniștite, eu știu ce am acasă». Câteodată, tot le zic: «Numai atâta dați cu pietre în Armin, că doar gura e de el, fapte – mai puțin».

Dar chiar stăteam într-un timp și mă întrebam, nu știu cum am nimerit să am eu un bărbat așa care… nu știu dacă mă credeți, fetelor, sau nu, dar Armin doar vorbește, că mă mai uit și eu pe la el prin telefon, vorbește și el așa, mesaje din astea mai deocheate… dar câteodată zic: «Doamne, că numai gura e de el, că el fapte – mai puțin», că doar lângă mine stă. Are și el adrenalină în viață”, spunea Claudia Puican.

Armin și Claudia Nicoară au făcut anunțul despre al doilea copil: o fetiță!

La o săptămână de la nuntă, Claudia Puican a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit soția lui Armin Nicoară

 

Foto: Captură video, Instagram

Tags:
Iți recomandăm
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Știri
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a…
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Știri
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a…
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Digi 24
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri...
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul...
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meciul „Pride” de la Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa între Iran și Egipt
Meciul „Pride” de la Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa între Iran și Egipt
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima ...
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o ...
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. ...
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. Părintele lui a trăit coșmarul vieții sale
Vezi toate știrile
×