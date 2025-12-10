Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican

Armin Nicoară a comis-o, din nou, chiar sub privirile Claudiei Puican! Artistul face cum face și nu își poate lua ochii și nici mâinile de pe alte domnișoare, fie ele chiar și din familie. Recent a marcat un nou derapaj, iar fanii l-au apostrofat imediat. A văzut o domnișoară frumoasă și a fost atras ca un magnet. Unde mai pui că domnișoara în cauză este chiar nașa Stana Stepanescu.

Deși părea că s-a liniștit, Armin Nicoară s-a întors la vechile obiceiuri. Artistul și soția sa au fost invitați recent în cadrul unei emisiuni de televiziune. Ei bine, lângă ei, pe canapea a ajuns și nașa Stana Stepanescu, iar atenția cântărețului a fost îndreptată mai mult către ea.

Cum toată lumea știe că Armin Nicoară nu se mulțumește doar cu privitul, nu a durat mult până când cântărețul a ajuns aproape de artistă. S-a lipit de Stana Stepanescu și chiar i-a sărutat picioarele. Ei bine, iar ca tacâmul să fie complet, totul s-a întâmplat chiar sub privirile Claudiei Puican.

Claudia Puican, despre derapajele lui Armin Nicoară

Gestul lui Armin Nicoară a stârnit controverse, iar fanii au reacționat imediat și l-au taxat pentru comportamentul său. Singura ce nu s-a arătat deranjată a fost chiar Claudia Puican. Blondina este deja obișnuită cu astfel de episoade, iar gestul soțului i-a smuls doar un zâmbet.

În urmă cu ceva timp, aceasta a explicat de ce își lasă soțul atât de „liber” și de ce nu o afectează comportamentul lui. Se pare că blondina știe foarte bine de ce este în stare partenerul ei și mai știe că atunci când vine vorba de fapte mai mari nu mai este așa îndrăzneț.

„Toate fetele mă întreabă: «Oare nu ești geloasă când toate fetele sar pe Armin?». Eu zic: «Nu, stați liniștite, eu știu ce am acasă». Câteodată, tot le zic: «Numai atâta dați cu pietre în Armin, că doar gura e de el, fapte – mai puțin». Dar chiar stăteam într-un timp și mă întrebam, nu știu cum am nimerit să am eu un bărbat așa care… nu știu dacă mă credeți, fetelor, sau nu, dar Armin doar vorbește, că mă mai uit și eu pe la el prin telefon, vorbește și el așa, mesaje din astea mai deocheate… dar câteodată zic: «Doamne, că numai gura e de el, că el fapte – mai puțin», că doar lângă mine stă. Are și el adrenalină în viață”, spunea Claudia Puican.

Armin și Claudia Nicoară au făcut anunțul despre al doilea copil: o fetiță!

La o săptămână de la nuntă, Claudia Puican a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit soția lui Armin Nicoară

Foto: Captură video, Instagram