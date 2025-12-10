Gluma cu clementinele i-a viralizat pe Gicu și Adriana pe TikTok. Ce meserii practică? „Lumea spune că suntem pensionari”

Un cuplu din Ploiești a devenit viral peste noapte. Acum toată lumea îi știe pe Gicu și pe Adriana. Chiar și americanii au auzit de ei și de clementinele ce i-au făcut faimoși. După ce au folosit expresia „clementine be**te” într-un videoclip pe TikTok viața li s-a schimbat, iar acum oamenii îi opresc pe stradă să facă poze cu ei. Ce meserii practică Gicu și Adriana? Lumea crede că sunt pensionari, dar nu este așa.

După ce au împărtășit pe TikTok o poveste amuzantă de la începutul căsniciei, Gicu și Adriana au devenit faimoși. Gluma cu clementinele s-a viralizat și le-a adus simpatia tuturor. Ei bine, cum popularitatea lor a crescut, cei doi soți au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde au povestit mai multe despre viața lor.

Ce meserii practică Gicu și Adriana

În fața lui Cătălin Măruță și pentru deliciul telespectatorilor, Adriana și Gicu au povestit, din nou, întâmplarea ce le-a adus celebritatea. Clementinele au intervenit în relația lor la început de căsnicie și de atunci sunt nelipsite.

„În primul an după ce ne-am căsătorit, acum 34 de ani, aproximativ, am mers la piață și am cumpărat, printre altele, clementine. M-am trezit că a venit pe o farfurie cu câteva clementine decojite. Le-am mâncat, le-am savurat, și am specificat: Vrei să mai îmi cureți câteva?. M-am trezit dintr-odată: Dar ce, vrei să-ți be**sc iar clementine?. Zic: Nu sună rău. A rămas povestea noastră și acum am făcut-o și virală”, a povestit Gicu, în emisiunea „La Măruță”.

De asemenea, Gicu și Adriana i-au povestit lui Cătălin Măruță că în fapt fiul lor, Gabriel, este cel care i-a făcut faimoși. Acesta deține o agenție de marketing și el a fost cel care a venit cu ideea ca părinții lui să-și deschidă cont pe TikTok.

„Fac asta de doi ani. Era păcat să nu-și facă și ei TikTok (n.r .părinții lui)”, a explicat Gabriel.

Ei bine, Gicu și Adriana au mers pe mâna fiului și se pare că au avut succes. Acum le place se facă filmulețe însă nu prea au timp, căci și muncesc. Cei doi nu sunt pensionari așa cum mulți credeau. Gicu este electrician, iar Adriana lucrează ca asistent social.

„Nouă ni s-a părut o joacă la început. O facem în timpul liber, pentru că suntem salariați. Multă lume a spus că suntem pensionari. Vin oamenii în mall-uri să facă poze cu noi. Nu mi-a venit să cred”, a spus Adriana.

Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului

Nu e o glumă! Locul în care cojile de mandarine se vând la prețul aurului