Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

De: Redacția CANCAN 10/12/2025 | 18:38
Gândul şi Descoperă. ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți joi 11 decembrie, de la ora 15.00, episodul al şaselea: ILIESCU, ACTOR SAU REGIZOR ÎN 89? REVOLUȚIE SAU COMPLOT?

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute,  adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfarsit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginatia.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

×