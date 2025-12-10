Acasă » Știri » Romanița Iovan, incident pe covorul roșu la Gala Elle 2025. A fost la un pas s-o comită în văzul tuturor!

De: Anca Chihaie 10/12/2025 | 20:27
În această seară, 10 decembrie, Capitala modei din România a fost gazda unei gale organizate de revista Elle România, un eveniment care a adunat cele mai strălucitoare vedete și figuri marcante din lumea fashion-ului. Red carpet-ul a fost dominat de o atmosferă plină de eleganță, creativitate și glamour.

Printre vedetele care au atras atenția s-a numărat și Romanița Iovan, care a optat pentru o alegere vestimentară ce a combinat simplitatea cu un aer modern și sofisticat. Romanița Iovan este una dintre figurile cunoscute în showbizul de la noi, pentru că de ani buni ține prima pagină a ziarelor și este în lumina reflectoarelor. Și-a început cariera ca manechin și a ajuns una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă de la noi.

Ce ținută a purtat Romanița Iovan la gala Elle

Romanița Iovan are 61 de ani, însă se pare că vârsta nu și-a pus amprenta nici asupra fizicului ei, nici asupra gândirii. Se simte mai tânără ca niciodată și se distrează cât de mult poate. Vrea să-și trăiască viața și să se bucure de lucrurile frumoase care o înconjoară. Are o siluetă trasă prin inel și fură privirile celor din jur, căci se ocupă îndeaproape de aspectul ei fizic.

Vedeta a fost observată purtând o ținută all-black, alcătuită dintr-un top supradimensionat și pantaloni negri, care au conferit outfit-ului un aer relaxat, dar în același timp elegant. Accesorizarea a fost atent aleasă: o geantă mică, tot neagră, decorată cu accente de animal print, care a adus un plus de personalitate și contrast ținutei monocrome.

Romanița Iovan

Însă momentul care a atras atenția camerelor nu a fost doar eleganța outfit-ului, ci și un mic incident de pe covorul roșu. Se pare că Romanița s-a împiedicat ușor imediat după ce a pășit pe red carpet, gest care a fost surprins. Deși a fost un moment scurt și discret, acesta a adăugat o puțin comunică în contextul unei gale cu vedete din România. Dincolo de strălucirea și aparențele de la astfel de gale, și cele mai elegante vedete pot avea mici accidente.

Romanița Iovan

Pe lângă Romanița, covorul roșu al galei Elle România a fost animat de numeroase apariții spectaculoase, fiecare invitat alegând ținute care să reflecte trendurile actuale și creativitatea designerilor români. Stiluri diverse au coexistat armonios: de la rochii de seară luxoase, cu aplicații sofisticate și materiale prețioase, la ținute minimaliste, dar cu accente de stil bine definite.

×