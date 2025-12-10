Acasă » Știri » Tzancă Uraganu’ nu mai primește colindători de Crăciun! Care este motivul neașteptat: ”Nu voi mai da niciun ban la nimeni!”

Tzancă Uraganu’ nu mai primește colindători de Crăciun! Care este motivul neașteptat: ”Nu voi mai da niciun ban la nimeni!”

De: Anca Chihaie 10/12/2025 | 19:53

Într-un an marcat de agitația specifică sărbătorilor de iarnă, manelistul Tzancă Uraganu a decis să nu mai primească colindători la locuința sa, după ce a fost deranjat de numeroasele vizite primite în ultimele zile. Deși suntem abia la începutul lunii decembrie, un număr semnificativ de persoane au mers la casa artistului, ceea ce a generat disconfort pentru acesta. 

Se pare că, în fiecare seară, Tzancă Uraganu ajungea să asculte mai multe „prestații” ale colindătorilor, uneori chiar până la zece grupuri pe seară. Această situație, repetată în ultimele zile, l-a determinat să ia măsuri și să restricționeze complet accesul acestora. În trecut, artistul a mai avut probleme similare, fiind nevoit să facă anunțuri prin intermediul rețelelor de socializare pentru a solicita ca vizitele să fie efectuate la ore mai convenabile.

Tzancă Uraganu nu va mai oferi bani colindătorilor

Tzancă Uraganu nu va mai oferi bani colindătorilor care îi trec pragul. Această decizie vine ca urmare a experiențelor repetate în care manelistul a fost trezit sau deranjat de zgomotul instrumentelor și boxelor folosite în timpul colindelor. Astfel, majoritatea vizitelor care anterior erau considerate o tradiție plăcută au ajuns să fie percepute ca o sursă de stres.

”Revin la un subiect pentru al patrulea an consecutiv. Deja mi s-a umplut paharul cu colindătorii. V-am spus de atâtea ori, nu mai veniți dimineața, nu mai veniți în prima parte a zilei, eu am un alt program, noaptea nu dorm, dorm doar ziua. Văd că nu m-ați înțeles. Credeți că îmi arde mie să vă aud din somn cum bateți în tobe și îmi puneți boxe în poartă. Din momentul de față nu mai are voie niciun colindător să mai vină”, a transmis Tzancă Uraganu.

Manelistul va continua să sprijine doar copiii care colindă. Aceștia vor primi sprijin financiar, așa cum se întâmplă în fiecare an, însă adultii nu vor mai fi primiți în locuința artistului. Măsura este aplicată pentru a proteja liniștea și programul personal al artistului, care a fost deja afectat în repetate rânduri în anii anteriori.

”Nu voi mai da niciun ban la nimeni, așa că veniți degeaba. Singurii colindători pe care îi voi mai primi vor fi copilașii. Când se poate, când pot și eu cu mare drag, dar doar la copilași”, a mai spus Tzancă Uraganu.

×