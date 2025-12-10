Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!

Seara de 10 decembrie a transformat Bucureștiul într-un adevărat podium de modă, odată cu desfășurarea galei Elle România. Evenimentul a reunit cele mai influente figuri din lumea artistică și fashion, oferind un spectacol de eleganță, stil și creativitate pe covorul roșu. Iată ce ținută a ales Dana Rogoz pentru această seară!

Dana Rogoz este cunoscută publicului nu doar pentru activitatea sa artistică, ci și pentru modul echilibrat în care reușește să îmbine viața profesională cu cea de familie. Actrița demonstrează că un stil de viață sănătos nu înseamnă neapărat eforturi extreme sau reguli rigide, ci mai degrabă o abordare naturală și disciplinată a rutinei zilnice. Astfel, actrița și-a făcut apariția la gala Elle într-o ținută care o pune cu totul în evidență.

Ce ținută a purtat Dana Rogoz la gala Elle

În centrul atenției a fost și actrița Dana Rogoz, care a impresionat printr-o apariție sofisticată și plină de feminitate. Vedeta a ales o ținută all-black, compusă din colanți negri și o rochie mini cu volane, ce a conferit dinamism și delicatețe look-ului. Silueta i-a fost evidențiată și mai mult de un detaliu negru aplicat în zona umerilor, care a a creat impresia unei prezențe mai înalte și mai sofisticate.

Ținuta a fost completată de tocuri elegante, care au conferit rafinament și au amplificat efectul vizual al rochiei, iar coafura aleasă de Dana a fost o adevărată demonstrație de stil: părul prins într-un coc, cu două șuvițe împletite în față, adăugând un aer modern, jucăuș și totodată sofisticat.

Pe covorul roșu, printre vedete, s-a numărat și Romanița Iovan. Aceasta din urmă a optat pentru un outfit all-black, relaxat și elegant, compus dintr-un top supradimensionat și pantaloni negri, accesorizat cu o geantă mică, neagră, cu accente de animal print. Momentul care a stârnit amuzamentul fotografilor și al publicului a fost un mic incident în care Romanița s-a împiedicat discret imediat după ce a pășit pe red carpet. (VEZI AICI)

