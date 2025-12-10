Acasă » Știri » Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!

Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!

De: Anca Chihaie 10/12/2025 | 21:06
Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!
Dana Rogoz/ Sursă foto: Facebook

Seara de 10 decembrie a transformat Bucureștiul într-un adevărat podium de modă, odată cu desfășurarea galei Elle România. Evenimentul a reunit cele mai influente figuri din lumea artistică și fashion, oferind un spectacol de eleganță, stil și creativitate pe covorul roșu. Iată ce ținută a ales Dana Rogoz pentru această seară!

Dana Rogoz este cunoscută publicului nu doar pentru activitatea sa artistică, ci și pentru modul echilibrat în care reușește să îmbine viața profesională cu cea de familie. Actrița demonstrează că un stil de viață sănătos nu înseamnă neapărat eforturi extreme sau reguli rigide, ci mai degrabă o abordare naturală și disciplinată a rutinei zilnice. Astfel, actrița și-a făcut apariția la gala Elle într-o ținută care o pune cu totul în evidență.

Ce ținută a purtat Dana Rogoz la gala Elle

În centrul atenției a fost și actrița Dana Rogoz, care a impresionat printr-o apariție sofisticată și plină de feminitate. Vedeta a ales o ținută all-black, compusă din colanți negri și o rochie mini cu volane, ce a conferit dinamism și delicatețe look-ului. Silueta i-a fost evidențiată și mai mult de un detaliu negru aplicat în zona umerilor, care a  a creat impresia unei prezențe mai înalte și mai sofisticate.

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Dana Rogoz

Ținuta a fost completată de tocuri elegante, care au conferit rafinament și au amplificat efectul vizual al rochiei, iar coafura aleasă de Dana a fost o adevărată demonstrație de stil: părul prins într-un coc, cu două șuvițe împletite în față, adăugând un aer modern, jucăuș și totodată sofisticat.

Pe covorul roșu, printre vedete, s-a numărat și Romanița Iovan. Aceasta din urmă a optat pentru un outfit all-black, relaxat și elegant, compus dintr-un top supradimensionat și pantaloni negri, accesorizat cu o geantă mică, neagră, cu accente de animal print. Momentul care a stârnit amuzamentul fotografilor și al publicului a fost un mic incident în care Romanița s-a împiedicat discret imediat după ce a pășit pe red carpet. (VEZI AICI)

ROMANIȚA IOVAN, INCIDENT PE COVORUL ROȘU LA GALA ELLE 2025. A FOST LA UN PAS S-O COMITĂ ÎN VĂZUL TUTUROR!

Citește și: CUM ARATĂ CASA DANEI ROGOZ DIN VISCRI, DUPĂ CE A RENOVAT-O. ȘI REGELE CHARLES ARE AICI O CASĂ!

Tags:
Iți recomandăm
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Știri
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!
Știri
Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!
Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!
Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei ...
Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei pentru anul 2026 îi îngrijorează pe cei dragi
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale
BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Vezi toate știrile
×