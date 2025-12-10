Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!

În seara aceasta, 10 decembrie, vedetele din România și-au etalat ținutele la gala Elle. Deși dress code-ul recomandat pentru această ediție a fost „avant-garde”, mulți invitați au ales să meargă pe varianta clasică a eleganței în negru. Cu toate acestea, cea care a reușit să deturneze toate privirile și să devină punctul central al serii a fost Mădălina Ghenea, actriță și model internațional, sosită în România.

Apariția Mădălinei a fost un adevărat spectacol vizual. Într-o mare de ținute negre, ea a ales să strălucească într-o creație complet albă, care a redefinit ideea de glamour modern. Iată cum a defilat actrița pe covorul roșu!

Ce ținută a purtat Mădălina Ghenea la gala Elle

Vedeta a purtat o rochie transparentă, cu detalii minuțioase aplicate de-a lungul materialului, care lăsa să se întrevadă silueta perfect pusă în valoare. În partea de jos, rochia era decorată cu pene delicate, conferind fluiditate și dinamism fiecărei mișcări. Deasupra, Mădălina purta un element ce imita o blăniță din pene albe, așezată ușor pe umeri, ca o mantie angelică.

Întregul look a fost completat de părul ondulat, lăsat pe spate, într-un stil romantic, senzual și perfect adaptat atmosferei elegante a serii. Coafura, combinată cu machiajul luminos, a adus un plus de rafinament și a transformat apariția sa într-un moment emblematic al galei. Fiecare pas, luminile reflectate în textura rochiei au făcut ca Mădălina să devină instant magnetul tuturor privirilor.

În timp ce Mădălina Ghenea a fost, fără îndoială, miezul serii, gala Elle România a oferit și alte apariții interesante. Dana Rogoz, de exemplu, a optat pentru o ținută all-black, aliniată codului vestimentar propus. (VEZI AICI)

La rândul ei, Romanița Iovan a ales tot o ținută neagră, formată din pantaloni și un top supradimensionat, accesorizată cu o geantă cu detalii animal print. Deși outfit-ul ei a fost unul dintre cele mai relaxate, incidentul amuzant în care s-a împiedicat ușor pe covorul roșu a adus un moment de spontaneitate și naturalețe în atmosfera plină de fast. (VEZI AICI)

