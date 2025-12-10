Acasă » Știri » Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!

Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!

De: Anca Chihaie 10/12/2025 | 22:20
Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

În seara aceasta, 10 decembrie, vedetele din România și-au etalat ținutele la gala Elle. Deși dress code-ul recomandat pentru această ediție a fost „avant-garde”, mulți invitați au ales să meargă pe varianta clasică a eleganței în negru. Cu toate acestea, cea care a reușit să deturneze toate privirile și să devină punctul central al serii a fost Mădălina Ghenea, actriță și model internațional, sosită în România.

Apariția Mădălinei a fost un adevărat spectacol vizual. Într-o mare de ținute negre, ea a ales să strălucească într-o creație complet albă, care a redefinit ideea de glamour modern. Iată cum a defilat actrița pe covorul roșu!

Ce ținută a purtat Mădălina Ghenea la gala Elle

Vedeta a purtat o rochie transparentă, cu detalii minuțioase aplicate de-a lungul materialului, care lăsa să se întrevadă silueta perfect pusă în valoare. În partea de jos, rochia era decorată cu pene delicate, conferind fluiditate și dinamism fiecărei mișcări. Deasupra, Mădălina purta un element ce imita o blăniță din pene albe, așezată ușor pe umeri, ca o mantie angelică.

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Mădălina Ghenea

Întregul look a fost completat de părul ondulat, lăsat pe spate, într-un stil romantic, senzual și perfect adaptat atmosferei elegante a serii. Coafura, combinată cu machiajul luminos, a adus un plus de rafinament și a transformat apariția sa într-un moment emblematic al galei. Fiecare pas, luminile reflectate în textura rochiei au făcut ca Mădălina să devină instant magnetul tuturor privirilor.

În timp ce Mădălina Ghenea a fost, fără îndoială, miezul serii, gala Elle România a oferit și alte apariții interesante. Dana Rogoz, de exemplu, a optat pentru o ținută all-black, aliniată codului vestimentar propus. (VEZI AICI)

La rândul ei, Romanița Iovan a ales tot o ținută neagră, formată din pantaloni și un top supradimensionat, accesorizată cu o geantă cu detalii animal print. Deși outfit-ul ei a fost unul dintre cele mai relaxate, incidentul amuzant în care s-a împiedicat ușor pe covorul roșu a adus un moment de spontaneitate și naturalețe în atmosfera plină de fast. (VEZI AICI)

ȚINUTA ATIPICĂ PURTATĂ DE DANA ROGOZ LA GALA ELLE 2025. RAR O VEZI AȘA!

ROMANIȚA IOVAN, INCIDENT PE COVORUL ROȘU LA GALA ELLE 2025. A FOST LA UN PAS S-O COMITĂ ÎN VĂZUL TUTUROR!

Tags:
Iți recomandăm
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Știri
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei ...
Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei pentru anul 2026 îi îngrijorează pe cei dragi
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale
BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!
Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!
Vezi toate știrile
×