Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle

Mai multe zvonuri despre un posibil divorț între Prințul Harry și Meghan Markle au circulat în ultimele luni, iar o eventuală despărțire ar fi foarte scumpă pentru fiul Regelui Charles.

Se pare că Meghan Markle a suferit recent o cădere nervoasă în public în California, ceea ce a dus la speculații cum că mariajul dintre cei doi ar fi în pericol, scrie Radar Online.

Potrivit unui martor ocular, ducesa, în vârstă de 44 de ani, „s-a abținut să nu plângă” și a părut „copleșită” în timp ce vizita o librărie din apropierea orașului Montecito. Astfel, speculațiile privind o despărțire între cei doi au reapărut.

Luna trecută, Markle a postat scurte imagini cu copiii cuplului, Archie, în vârstă de șase ani, și Lilibet, în vârstă de patru ani, într-un videoclip cu tematică de Halloween postat pe Instagram.

Ducesa le-a ascuns fețele copiilor ei, iar aceștia au fost filmați în mare parte din spate. Deși Markle a șters postarea, fețele ușor neclare au devenit virale și, cel mai probabil, acest lucru l-a înfuriat pe Harry.

„Realitatea este, din ceea ce am învățat, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit și am experimentat, că ar trebui să fiți foarte, foarte îngrijorați, preocupați și precauți în ceea ce privește publicarea fotografiilor copiilor voștri online, mai ales acum”, a avertizat Harry în timpul unei apariții la podcastul Hasan Minhaj Doesn’t Know, pe 29 octombrie.

Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle lor regale din Marea Britanie în 2020 pentru a căuta contracte profitabile la Hollywood și a evita lumina reflectoarelor.

„Unul dintre multele motive pentru care au părăsit Marea Britanie a fost acela că nu voiau să fie urmăriți de paparazzi. Voiau să ducă o viață foarte privată. Este ipocrit din partea ei să își dorească o viață privată, iar apoi să posteze poze cu copiii pe rețelele de socializare. Harry este supărat din cauza asta pentru că, evident, a crescut în lumina reflectoarelor. Știe cum e”, a dezvăluit o sursă apropiată de cei doi.

Un eventual divorț ar fi foarte costisitor pentru Prințul Harry

Chiar și cu mai multe proiecte eșuate, fosta actriță din Suits oferă o nouă șansă actoriei, iar în presă au apărut informații că Markle va avea un rol scurt în Close Personal Friends, alături de Brie Larson și Jack Quaid. Sursa spune că noul rol al lui Markle ar putea fi modul ei de a stabili o strategie de ieșire din căsnicia cu Harry.

„Actoria ar putea fi încercarea ei de a câștiga independență în cazul în care pun capăt căsniciei”. Ar putea fi vorba despre faptul că ea spune: «Trebuie să mă întorc la rădăcinile mele. Trebuie să mă întorc la viața mea». Este planul ei de rezervă în cazul în care pleacă”, a declarat persoana apropiată celor doi.

Potrivit unor surse, un potențial divorț ar putea l-ar putea costa enorm pe Harry, deoarece acesta ar pierde aproximativ 60 de milioane de dolari din averea sa. Avocatul Louis J. Shapiro a explicat că, deoarece California este considerată un stat cu proprietate comună, orice venit obținut în timpul căsătoriei ar putea fi împărțit în două, „cu excepția cazului în care există un acord prenupțial despre care nimeni nu știe”.

De asemenea, Harry ar putea fi obligat să plătească pensie alimentară dacă lui Markle i s-ar acorda custodia copiilor, a mai spus Shapiro.

