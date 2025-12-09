Acasă » Știri » Știri externe » Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles

De: Daniel Matei 09/12/2025 | 21:15
Sursa foto: Profimedia
Prințul Harry ar fi încântat de faptul că Ministerul britanic de Interne revizuiește măsurile prin care autoritățile de la Londra au decis să îi ofere securitate lui și familiei sale, din fonduri publice.

Ducele de Sussex consideră că decizia de a analiza din nou dacă el și familia sa ar trebui să primească protecție polițienească armată în Marea Britanie este „demult așteptată”, a declarat o sursă apropiată acestuia și citată de Daily Mail.

Harry i-a scris în privat ministrului de interne, Shabana Mahmood, solicitând o evaluare completă a riscurilor de securitate pentru el, soția sa, Meghan Markle și copiii lor, Archie și Lilibet.

Decizia va fi luată de comisie în ianuarie și ar putea deschide calea pentru ca Harry să se întoarcă în Marea Britanie cu copiii săi pentru prima dată în trei ani și să-și vadă bunicul, deși mai multe surse au afirmat recent că Meghan va rămâne cel mai probabil în SUA. Regele nu a mai petrecut timp cu nepoții săi, Archie și Lilibet, din 2022.

„Această revizuire ar putea fi o reflectare a îmbunătățirii relațiilor dintre monarh și fiul său”. a declarat o sursă, care a adăugat, însă, că Regele „nu este implicat direct în deciziile privind securitatea”.

Sursa foto: Profimedia

Controverse privind dreptul lui Harry de a avea pază plătită din bani publici

Prințul Harry i-a scris ministrului de Interne, Shabana Mahmood, la scurt timp după numirea acesteia și a depus o cerere oficială pentru o evaluare a riscurilor către Comitetul Executiv pentru Protecția Regalității și a Personalităților Publice (Ravec), care este supravegheat de Ministerul de Interne, a declarat o sursă apropiată ducelui în octombrie.

Ministerul de Interne a ordonat acum o evaluare a situației pentru prima dată din 2020. O sursă importantă din domeniul securității a declarat că evaluarea s-ar putea să nu însemne o schimbare pentru Harry.

Mulți britanici cred că Prințul Harry ar trebui să beneficieze de protecție polițienească atunci când se află în Marea Britanie, dar numai dacă o plătește personal, potrivit unui sondaj.

Doi din cinci respondenți (39%) spun că fostul membru al familiei regale ar trebui să finanțeze personal ofițeri care să-l păzească pe el și familia sa, dacă aceștia ar veni în vizită de la casa lor din California.

Cu toate acestea, Ministerul de Interne a susținut anterior cu tărie că acest lucru nu poate fi permis, deoarece ar transforma efectiv Poliția Metropolitană în „armatăde închiriat”.

Sondajul realizat pe 8.022 de adulți din Marea Britanie, publicat luni, a constatat că 56% cred că Harry ar trebui să beneficieze de protecție polițienească sub o anumită formă atunci când vizitează Marea Britanie, dar spun că ar trebui să o plătească personal.

Doar 17% au spus că prințul ar trebui să aibă dreptul la protecție polițienească finanțată de stat. 28% cred că nu ar trebui să aibă dreptul deloc la gărzi de corp finanțate din banii contribuabililor.

×