Unde a plecat Prințul Harry după ce s-a întâlnit, în secret, cu Regele Charles. Vizită neașteptată în miez de noapte

Prințul Harry a revenit în atenția publicului cu două momente de mare impact. Mai întâi, ducele de Sussex și-a revăzut tatăl după aproape doi ani, într-o întâlnire privată la Londra. Ulterior, el a surprins pe toată lumea cu o vizită neanunțată la Kiev, unde a mers pentru a sprijini inițiative dedicate soldaților ucraineni răniți pe front.

Miercuri, 10 septembrie 2025, Harry a participat la o recepție organizată pentru Invictus Games la clădirea The Gherkin din Londra. În cadrul evenimentului, el a vorbit despre starea de sănătate a regelui Charles al III-lea, spunând că tatăl său se simte „genial”. Declarația a venit după întrevederea lor de la Clarence House, care a durat 55 de minute. Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre cei doi de la vizita din februarie 2024, când Harry a venit în Marea Britanie după ce regele a fost diagnosticat cu cancer.

Prințul Harry, călătorie neașteptată

În timpul șederii în Regat, prințul a mers și la Centrul pentru Studii privind Leziunile Provocate de Explozivi și a depus o coroană de flori la mormântul reginei Elisabeta a II-a.

La scurt timp după, Harry a pornit spre Ucraina, răspunzând unei invitații oficiale venite din partea guvernului de la Kiev. El a ales să călătorească discret, pe timp de noapte, cu trenul din Polonia către capitala ucraineană.

„Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putinţă pentru a ajuta procesul de recuperare. Putem continua să înţelegem persoanele implicate în acest război şi ceea ce trăiesc ele. Trebuie să menţinem acest lucru în prim-planul atenţiei oamenilor. Sper că această călătorie va ajuta oamenii să înţeleagă, pentru că este uşor să devii insensibil la ceea ce se întâmplă”, a declarat el jurnalistului de la The Guardian care l-a însoţit.

În Kiev, Harry, alături de echipa Invictus Games Foundation, a prezentat noi inițiative care vizează reabilitarea militarilor răniți. Obiectivul final este ca aceste programe să ajungă în toate regiunile țării.

Prințul a precizat că vizita a fost inspirată de întâlnirea sa cu Olga Rudnieva, fondatoarea și directoarea generală a Centrului de Traumatologie „Superoameni” din Liov, care se ocupă de soldații amputați.

„M-am întâlnit cu Olga în New York. A fost o întâlnire întâmplătoare şi am întrebat-o ce pot face pentru a ajuta. Ea mi-a răspuns: „Cel mai mare impact îl poţi avea venind la Kiev”. A trebuit să discut cu soţia mea şi cu guvernul britanic pentru a mă asigura că este în regulă. Apoi a venit invitaţia oficială. În Liov, nu se vede aşa de tare războiul. Este foarte departe, în vest. Este prima dată când vom vedea distrugerea reală provocată de război”, a mărturisit Harry.

Vizita sa neașteptată în Ucraina demonstrează implicarea personală a ducelui de Sussex pentru susținerea veteranilor și a militarilor răniți în conflict.

