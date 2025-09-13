Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!

Deși în aparițiile oficiale transmit ideea de stabilitate și continuitate pentru monarhia britanică, viața privată a Regelui Charles și a Reginei Camilla pare să urmeze traiectorii diferite. Presa internațională notează că, în timp ce cei doi continuă să își asume împreună obligațiile publice, în plan personal locuiesc tot mai des separat și își împart timpul între reședințe diferite.

Regina Camilla păstrează o legătură specială cu Ray Mill House, proprietate achiziționată în anii ’90, după divorțul de Andrew Parker Bowles. Situată în Wiltshire, casa este descrisă drept un loc intim, cu grădini întinse și o piscină, unde își petrece adesea timpul alături de familie. Chiar dacă, după căsătoria cu Charles, a preluat rolul de consort regal și s-a mutat în reședințele asociate coroanei, Camilla nu a renunțat niciodată la această casă.

Regele Charles și Camila s-au despărțit?

În aceeași perioadă, Regele Charles își împarte timpul între Clarence House și Highgrove. Agenda sa rămâne încărcată de îndatoririle oficiale, în ciuda faptului că se confruntă cu probleme medicale. Suveranul a continuat să participe la diverse evenimente, transmițând mesajul de rezistență și implicare, element esențial pentru imaginea unei monarhii stabile.

Deși este însoțit frecvent de Camilla la ocazii publice, programul personal al regelui se desfășoară separat. Între tratamente, odihnă și pregătirea aparițiilor oficiale, timpul petrecut împreună cu soția sa este limitat.

​„Ei pun în scenă o fațadă publică de unitate, mai ales pentru că Charles este bolnav, dar în spatele ușilor închise situația arată complet diferit”, a spus un apropiat al cuplului.

Încă de la începuturile relației lor, Charles și Camilla au ales un model diferit de conviețuire: fiecare să aibă propriul spațiu, unde să se retragă atunci când viața regală devenea copleșitoare. Acest compromis a fost mult timp interpretat ca o formă de echilibru care le permitea să își păstreze armonia conjugală.

Astăzi, însă, acest mod de viață este văzut de observatori ca un semn al distanțării. Dacă odinioară era un element de stabilitate în relația lor, acum accentuează faptul că drumurile lor zilnice sunt din ce în ce mai separate.

La peste șapte decenii de viață, Charles și Camilla par să fi ajuns într-un moment în care relația lor este definită mai degrabă de rolurile regale decât de viața conjugală. Monarhul se concentrează pe îndatoririle sale și pe tratamente, în timp ce regina caută echilibrul prin refugii discrete, precum Ray Mill House.

Citește și: Motivul REAL pentru care Prințul Harry e disperat să se împace cu Regele Charles. Unde se vor întâlni pentru prima oară, după 2 ani