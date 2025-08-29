Motivul REAL pentru care Prințul Harry e disperat să se împace cu Regele Charles. Unde se vor întâlni pentru prima oară, după 2 ani

Prințul Harry urmează să se întâlnească cu regele Charles în curând, pentru prima dată în aproape doi ani. O reconciliere între ducele de Sussex și tatăl său este „posibilă”, au spus surse de la Palatul Buckingham.

Emisarii lui Harry s-au întâlnit recent cu cei ai Regelui, la Londra, unde au „negociat” detaliile întrevederii, anunță DAILY MAIL.

Nu se știe cine a făcut primul pas și a avut inițiativa de a organiza întâlnirea, dar, după aceea, o sursă dintre „americani” a declarat că există acum o „hotărâre în ambele tabere de a îngropa securea războiului.”

Sursa a spus că există „senzația că acum este momentul potrivit” după 20 de luni de separare, în contextul în care Regele își continuă tratamentul împotriva cancerului de care suferă.

Întâlnirea este așteptată să fie o „simplă conversație față în față, între un tată și un fiu”, mai degrabă decât un „gest grandios sau o întâlnire ceremonială”.

„Intimitatea și demnitatea” întâlnirii au fost, de asemenea, evidențiate ca priorități.

Cu ce ocazie vine Harry la Londra

Harry este așteptat la Londra pe 8 septembrie pentru a treia comemorare a morții reginei Elisabeta a II-a. La Londra, Harry va participa și la ceremonia premiilor WellChild – un eveniment caritabil pe care el l-a susținut intens.

Se pare că soția lui Harry, Meghan Markle, va rămâne în California cu cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet.

Ultima dată când Regele și-a văzut nepoții a fost în iunie 2022, când Harry și Meghan s-au întors în Anglia pentru a lua parte la ceremoniile Jubileului de Platină al regretatei regine.

În mai, Harry a spus că „i-ar plăcea o reconciliere”, deoarece nu știe „cât mai are tatăl meu” de trăit.

Cu toate acestea, apelul public al Prințului nu a fost urmat de reluarea legăturilor.

De ce nu are de gând Prințul William să se împace cu Harry

Se pare că, pe de altă parte, Prințul William a respins ideea unei împăcări cu fratele său „fără să clipească”, ceea ce nu este nici o surpriză, având în vedere că relațiile între cei doi rămîn reci.

O sursă apropiată a declarat că prințul William consideră că fratele său a „ales în mod repetat expunerea publică în loc să rezolve lucrurile în privat” și și-a exprimat hotărârea de a nu fi „târât în gura presei de fiecare dată când există un nou contract de promovat”.

Sursa a mai spus că William are o „problemă de încredere” în Harry și în ceea ce el consideră incapacitatea lui Harry și Meghan de a „păstra lucrurile private”, referindu-se la criticile formulate de cei doi în numeroase ocazii, cu privire la Casa Regală.

În martie 2021, în timpul interviului lor cu Oprah Winfrey, Harry și Meghan au declarat că au suferit din cauza rasismului membrilor casei regale și că Meghan ar fi ajuns în pragul sinuciderii.

În 2022, ei au acuzat din nou Palatul Buckingham de „părtinire inconștientă” înainte ca volumul de memorii al lui Harry, “Spare”, la începutul anului 2023, să facă o serie de alte acuzații. Se spune că Regele Charles a fost „profund întristat” de acuzații, dar a lăsat ușa deschisă pentru o reconciliere.

