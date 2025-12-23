Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Macaulay Culkin, din nou copil de Crăciun. Actorul din „Singur acasă” a mers la Disneyland

Macaulay Culkin, din nou copil de Crăciun. Actorul din „Singur acasă" a mers la Disneyland

Macaulay Culkin, din nou copil de Crăciun. Actorul din „Singur acasă” a mers la Disneyland
Macaulay Culkin și partenera sa, Brenda Song, au fost surprinși la Disneyland, în timp ce se bucurau de o zi romantică înainte de Crăciun.

Actorul din „Singur acasă” și partenera sa sunt împreună din 2017, și i-au luat cu ei la Disneyland și pe cei doi copii ai lor, Dakota, în vârstă de patru ani, și Carson, în vârstă de trei ani, într-un cărucior dublu, scrie Daily Mail.

Pentru ieșire, Macaulay, în vârstă de 45 de ani, a purtat o șapcă neagră cu textul „tata”, pe care a asortat-o ​​cu un tricou alb și blugi. Între timp, Brenda, în vârstă de 37 de ani, s-a lăsat pradă spiritului Disney și și-a asortat puloverul cu o pălărie neagră inspirată de Minnie Mouse.

Macaulay și Brenda s-au întâlnit prima dată în 2014 și au început o relație în 2017, după finalizarea filmărilor pentru Changeland, în Thailanda. Recent, ei au povestit că cel mai mare regret al lor este că nu și-au petrecut mai mult timp împreună, însă au recunoscut că acest lucru i-a ajutat să își păstreze relația sănătoasă.

@guesswhoisawMacaulay Culkin and Brenda Song wear matching sweaters at Disneyland because of course they did. Mac was seen wearing two birds on his shoulders as they hung out in toon town and fantasyland.

♬ Somewhere in My Memory (From „Home Alone” Soundtrack) (Chorus & Orchestra Version) – John Williams

Macaulay Culkin arată demențial înainte de Crăciun

Macaulay Culkin și partenera sa, Brenda Song, au apărut împreună pe covorul roșu la premiera sezonului doi al serialului Fallout, desfășurată luni la Los Angeles.

Macaulay, care apare în noul sezon al dramei post-apocaliptice, era foarte elegant, într-un costum bleumarin și o cămașă albă. Brenda a venit la eveniment într-o rochie roșie cu mâneci lungi, cu detalii din dantelă și guler înalt.

După ce a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de adicții, actorul, în vârstă de 44 de ani, pare că și-a găsit din nou liniștea. În ceea ce privește relația cu Brenda Song, el a recunoscut că partenera sa, în vârstă de 36 de ani, a fost „complet neimpresionată” de el la prima lor întâlnire. În acel moment, Macaulay încerca să îi înveselească pe Brenda și pe Seth Green după anularea sitcom-ului lor, „Dads”.

„El încerca să fie amuzant în legătură cu anularea serialului nostru, iar eu nu am acceptat”, a povestit Brenda.

„A fost complet neimpresionată de mine, asta pot spune”, a recunoscut și starul din „Singur acasă”.

Cei doi s-au apropiat, iar Macaulay i-a dat Brendei câteva dintre jurnalele sale să le citească în timpul liber, ajungând, astfel, să îl cunoască mai bine. Cei doi actori au recunoscut că au avut „așteptări mici”, deoarece amândoi fuseseră „foarte răniți” în trecut, dar au continuat să se întâlnească și să se cunoască mai bine.

Actorul din „Singur acasă”, Macaulay Culkin, arată demențial înainte de Crăciun! Revenire spectaculoasă după anii de luptă cu dependența

Cum arată acum actorii din „Singur acasă”, la 35 de ani de la lansarea filmului-fenomen

