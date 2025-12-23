Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Actrița care arată ca la 20 de ani, deși are aproape 40. Care este secretul celei mai frumoase femei a anului 2025

De: Daniel Matei 23/12/2025 | 07:50
Ana de Armas a fost numită cea mai frumoasă actriță din 2025, într-un clasament realizat de mii de utilizatori Ranker. Și nu este de mirare.

Deși au existat voci care au susținut că actrița născută în Cuba nu merita acest titlu, mulți acceptă că fosta iubită a lui Tom Cruise este, totuși, o apariție.

Iar multe persoane au ținut cont de faptul că Ana arată ca o tânără de 20 de ani, deși are aproape de două ori această vârstă. Născută pe 20 aprilie 1988, Ana de Armas are 37 de ani.

Sursa foto: Profimedia

Ana de Armas a avut relații cu mai mulți bărbați cunoscuți

Recent, presa a scris că Ana de Armas s-a despărțit de actorul Tom Cruise, însă cei doi au rămas buni prieteni. Ei nu și-au confirmat niciodată în mod oficial relația, dar au fost văzuți mergând împreună, ținându-se de mână, și părăsind împreună petrecerea aniversară a lui David Beckham, care a împlinit 50 de ani la începutul acestui an.

Înainte de a ieși cu starul din “Top Gun”, Ana s-a întâlnit pentru scurt timp cu Manuel Anido Cuesta, fiul vitreg al președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel.

Presa a scris despre relația dintre cei doi în noiembrie 2024, după ce au fost văzuți sărutându-se la Madrid. S-a relatat că relația lor s-ar fi încheiat în liniște cândva la începutul anului 2025.

De Armas a fost căsătorită o dată cu actorul spaniol Marc Clotet din 2011 până în 2013. Actrița cubaneză avea doar 22 de ani când s-a căsătorit și asta a avut loc cu mult înainte de succesul ei la Hollywood de la sfârșitul anilor 2010.

Ea ar fi ieșit cu Ben Affleck după ce l-a întâlnit pe actor în timpul filmărilor la “Deep Water” în 2019. Se spune că s-au despărțit în 2021. La rândul său, de-a lungul anilor, Cruise a avut, de asemenea, o legătură romantică cu colega sa din “Vanilla Sky”, Penelope Cruz, din 2001 până în 2004. Mai recent, Cruise a fost atașat de influencerița rusă Elsina Khayrova, cu care se spune că s-a întâlnit pentru o perioadă în 2023 și 2024 înainte de a descoperi că „nu sunt compatibili”.

×