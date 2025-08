Tom Cruise are o nouă iubită! Cine este Ana De Armas și cu ce se ocupă

Actorul american Tom Cruise pare să fi ales să facă publică relația cu noua sa iubită, actrița Ana De Armas, după ce au fost fotografiați ținându-se de mână – dar un expert în limbajul corpului crede că lucrurile nu sunt chiar așa cum par.

Se pare că Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, și Ana De Armas, în vârstă de 37 de ani, nu mai încearcă să-și țină relația ascunsă de presă și public.

Cei doi au fost fotografiați manifestându-și afecțiunea, în timp ce se aflau într-o escapadă în statul american Vermont, în weekend, notează THE MIRROR.

Actorul din “Mission Impossible” purta un tricou albastru închis asortat cu blugi din denim, adidași albi și o șapcă bleumarin. Lângă el, ținându-l de mână, era Ana, vedeta din “From the World of John Wick: Ballerina”, cu un look casual, într-un un tricou alb mulat, blugi din denim închis la culoare și adidași cu șireturi.

Când au apărut primele zvonuri despre Tom și Ana

Ana și Tom i-au făcut pe fani să vorbească pentru prima dată despre o posibilă aventură între ei în februarie, când au fost fotografiați împreună ieșind într-o noapte în oraș la Londra.

Și acum se pare că au confirmat că zvonurile sunt adevărate.

Weekendul trecut, cuplul a fost văzut la Londra la concertul de revenire Oasis de pe stadionul Wembley, după ce au zburat în capitala Marii Britanii cu elicopterul de două milioane de dolari al lui Tom.

Ce spune un expert în limbajul corpului despre relația dintre cei doi

Expertul în limbajul corpului Inbaal Honigman a oferit câteva informații despre indiciile ascunse care ar putea indica ce simt cu adevărat Tom și Ana unul pentru celălalt.

„Interacțiunea fascinantă dintre Tom și Ana de la concertul Oasis arată nu numai dacă se întâlnesc, ci și care dintre ei este partenerul dominant”, a început ea.

„Când Tom se întinde spre Ana, dorind să o țină de mână, face asta direct, îndreptându-și palma într-un gest de „apucare” iar privirea urmărește brațul. Acest lucru arată că el vrea în mod intenționat să se țină de mână, nu spontan, și vrea să conducă întâlnirea lor. Vrea să fie cel dominant și vrea ca toți cei de acolo să știe că sunt împreună”, a explicat Inbaal. „Ana își coboară ambele mâini spre brațul lui Tom. Este o mișcare de împingere, indicând că momentul i se pare ciudat și că ea nu vrea să dezvăluie relația”, a subliniat expertul.

Inbaal a continuat:

„De asemenea, demonstrează că Ana ar dori să fie mai dominantă în povestea de dragoste, deoarece mâinile ei sunt deasupra. Cu siguranță se întâlnesc, iar Tom este foarte mândru de asta, după cum reiese din zâmbetul îngâmfat pe care îl arată unui trecător.” „Fotografiile lor din plimbarea din ziua următoare confirmă că sunt un cuplu, iar mâna lui Tom, care o acoperă pe Ana, dezvăluie că el deschide calea pentru ei împreună”, a concluzionat ea.

Relațiile anterioare ale lui Tom Cruise și Ana de Armas

Nici Tom, nici Ana nu au vorbit public despre povestea lor de dragoste.

Înainte de a ieși cu starul din “Top Gun”, Ana s-a întâlnit pentru scurt timp cu Manuel Anido Cuesta, fiul vitreg al președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel.

Presa a scris despre relația dintre cei doi în noiembrie 2024, după ce au fost văzuți sărutându-se la Madrid. S-a relatat că relația lor s-ar fi încheiat în liniște cândva la începutul anului 2025.

De Armas a fost căsătorită o dată cu actorul spaniol Marc Clotet din 2011 până în 2013. Actrița cubaneză avea doar 22 de ani când s-a căsătorit și asta a avut loc cu mult înainte de succesul ei la Hollywood de la sfârșitul anilor 2010.

Ea ar fi ieșit cu Ben Affleck după ce l-a întâlnit pe actor în timpul filmărilor la “Deep Water” în 2019. Se spune că s-au despărțit în 2021.

Viața personală a lui Tom Cruise a fost subiectul unor controverse.

El a fost căsătorit de trei ori; cu Mimi Rogers din 1987 până în 1990 și Nicole Kidman din 1990 până în 2001, înainte de a se căsători cu Katie Holmes din 2006 până în 2012. El are trei copii – inclusiv Suri cu Holmes.

Cea de-a treia soție a spus că a părăsit căsnicia din îngrijorarea că fiica ei ar putea intra sub influența credințelor scientologice ale lui Cruise.

„Acea perioadă a fost intensă. A fost multă atenție și aveam și un copil mic pe deasupra”, a spus Holmes despre perioada de divorț din 2012.

De-a lungul anilor, Cruise a avut, de asemenea, o legătură romantică cu colega sa din “Vanilla Sky”, Penelope Cruz, din 2001 până în 2004. Mai recent, Cruise a fost atașat de influencerița rusă Elsina Khayrova, cu care se spune că s-a întâlnit pentru o perioadă în 2023 și 2024 înainte de a descoperi că „nu sunt compatibili”.

