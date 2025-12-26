Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane

Un bărbat de 36 de ani a fost ucis într-o altercație cu peste 20 de indivizi. Victima nu a avut nicio șansă în fața celor care l-au lovit burtal în zona capului. Printre agresori se numără și un minor de 14 ani.

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de 24 spre 25 decembrie, în județul Sibiu, localitatea Blăjel. În scandalul spontan izbucnit pe o stradă din localitate ar fi participat peste 20 de persoane. Conflictul a degenerat rapid într-o altercație cu pumni, picioare, bâte și lopeți.

Crimă violentă în județul Sibiu, în ziua de Crăciun

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în timpul bătăii, un bărbat de 36 de ani a fost atacat de 3 tineri și un minor, în vârstă de 33, 27, 18 și 14 ani, lovindu-l puternic în zona capului cu mai multe obiecte contondente.

La sosirea echipajelor de ajutor, victima se afla în stop cardio-respirator. În ciuda menvrelor de resuscitare – care au durat 65 de minute – bărbatul a fost declarat decedat. Ancheta este în desfășurare, iar cei patru agresori sunt cercetați pentru săvârșirea infrațiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, procurorii au dispus urmărirea penală în cazul altor 6 persoane – pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În acest conflict, victima, o persoană de 36 de ani, a fost agresată cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului, de patru autori, în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat. La sosirea echipajelor, bărbatul se afla în stop cardio-respirator și au început manevrele de resucitare. După o resuscitare care a durat 65 de minute, din păcate, s-a declarat decesul.”, a transmis SAJ Sibiu.

