Acasă » Altceva Podcast » Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane

Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 19:24
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane
Un bărbat de 36 de ani a fost omorât în ziua de Crăciun/ sursă foto: social media

Un bărbat de 36 de ani a fost ucis într-o altercație cu peste 20 de indivizi. Victima nu a avut nicio șansă în fața celor care l-au lovit burtal în zona capului. Printre agresori se numără și un minor de 14 ani. 

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de 24 spre 25 decembrie, în județul Sibiu, localitatea Blăjel. În scandalul spontan izbucnit pe o stradă din localitate ar fi participat peste 20 de persoane. Conflictul a degenerat rapid într-o altercație cu pumni, picioare, bâte și lopeți.

Crimă violentă în județul Sibiu, în ziua de Crăciun

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în timpul bătăii, un bărbat de 36 de ani a fost atacat de 3 tineri și un minor, în vârstă de 33, 27, 18 și 14 ani, lovindu-l puternic în zona capului cu mai multe obiecte contondente.

La sosirea echipajelor de ajutor, victima se afla în stop cardio-respirator. În ciuda menvrelor de resuscitare – care au durat 65 de minute – bărbatul a fost declarat decedat. Ancheta este în desfășurare, iar cei patru agresori sunt cercetați pentru săvârșirea infrațiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, procurorii au dispus urmărirea penală în cazul altor 6 persoane – pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În acest conflict, victima, o persoană de 36 de ani, a fost agresată cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului, de patru autori, în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat.

La sosirea echipajelor, bărbatul se afla în stop cardio-respirator și au început manevrele de resucitare. După o resuscitare care a durat 65 de minute, din păcate, s-a declarat decesul.”, a transmis SAJ Sibiu.

Descoperire macabră într-un hotel de lux din Dubai. Anastasia nu a avut nicio scăpare de furia iubitului: cum s-a răzbunat pe ea

Prima imagine cu băiețelul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Ce se întâmplă cu Alessio, la 5 luni de la moartea mamei sale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Altceva Podcast
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele
Știri
Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil
Adevarul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela ...
Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic
Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după
Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după
Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri
Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri
Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane
Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun
A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun
Vezi toate știrile
×