Descoperire macabră într-un hotel de lux din Dubai. Anastasia nu a avut nicio scăpare de furia iubitului: cum s-a răzbunat pe ea

De: Anca Chihaie 23/12/2025 | 19:51
O însoțitoare de zbor a fost ucisă /foto: social media

O tânără însoțitoare de zbor, Anastasia, în vârstă de 25 de ani, a fost găsită fără viață într-o cameră de hotel de lux, după ce fusese înjunghiată de multiple ori. Incidentul a avut loc între 17 și 18 decembrie, iar circumstanțele indică faptul că fostul iubit al victimei ar fi responsabil pentru acest act violent.

Autoritățile locale au descoperit că femeia fusese înjunghiată de cel puțin 15 ori, rănile fiind concentrate în torace, gât și membre. Aceste leziuni au dus la decesul imediat al tinerei, înainte ca ajutorul medical să poată interveni. Anchetatorii au ajuns rapid la concluzia că acesta nu a fost un atac aleatoriu, ci un act planificat, legat de o relație anterioară între victimă și suspect.

Anastasia  a fost ucisă în Dubai

Suspectul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, a fost localizat și arestat câteva zile mai târziu în Sankt Petersburg, la aproximativ 2.700 de mile distanță de locul crimei. Transferul acestuia în custodia autorităților a fost posibil datorită cooperării între forțele de ordine din Dubai și cele ruse, susținută de imagini surprinse de camerele de supraveghere din hotel. În urma analizării înregistrărilor video, s-a stabilit că bărbatul îl urmărise pe victimă de câteva zile înainte de comiterea crimei.

Ancheta a relevat faptul că victima și suspectul aveau o relație de mai mulți ani și locuiseră împreună în Sankt Petersburg, dar se despărțiseră înainte de tragedie. Această legătură anterioară indică un posibil motiv al crimei, legat de tensiuni și resentimente după încheierea relației.

Zborul de la Dubai la Sankt Petersburg durează aproximativ șapte ore, ceea ce a făcut ca întoarcerea suspectului să fie rapid identificată și urmărită de autorități. După arestarea sa, bărbatul a fost acuzat oficial de crimă, iar procedurile legale au fost demarate imediat, fiind vizate aspectele de drept internațional, având în vedere implicarea a două jurisdicții.

Evenimentul vine într-o perioadă în care Dubai este cunoscut pentru nivelul său ridicat de siguranță și pentru standardele hoteliere de lux. Crima a șocat atât comunitatea locală, cât și presa internațională, iar ancheta este monitorizată îndeaproape de autoritățile din mai multe țări.

