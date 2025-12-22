Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: ”I-am întrebat ce fac de sărbători”

Detalii uimitoare au ieșit la iveală, după tragedia din Bacău în urma căreia Diana și George, un cuplu care aștepta venirea unui copil, a pierdit într-un accident teribil. Cei doi și-au presimțit moartea? Toate detaliile în articol.

Cei doi au murit într-un accident teribil în Moinești, după ce un șofer în vârstă de 32 de ani a intrat direct în ei. Diana și George voiau să le dea vestea cea mare membrilor familiei, dar nu au mai reușit. Șoferul care încerca să facă o depășire a intrat direct în ei.

Cei doi soți morți în accidentul tragic din Bacău și-au presimțit sfârșitul

Crăciunul acesta trebuia să fie special pentru Diana și George. Cei doi urmau să își anunțe familiile că așteaptă un copil și să se bucure de Sărbători alături de aceștia, dar nu au mai apucat. Diana a murit pe loc în accidentul tragic, iar George s-a stins la spital. Coliziunea mortală a avut loc în Moinești, județul Bacău, chiar în fața unei biserici.

Detaliile ieșite la iveală abia acum, după tragedie, sunt cutremurătoare. Cei doi tineri ar fi simțit că ceva rău urma să se întâmple, asta pentru că amândoi au făcut o mărturisire șocantă chiar într-o discuție purtată cu puțin timp înainte de tragedie.

Atunci când au fost întrebați de mama Dianei ce vor face de sărbători, cei doi au dat un răspuns care părea să prevestească tragedia.

„I-am întrebat ce fac de sărbători. Au zis că „ah, mai vedem noi, să ajungem până atunci”. Nu au vrut să îmi dea vestea că e însărcinată. Ei au vrut să mi-o dea de Crăciun.”, a spus mama Dianei.

Martorii prezenți în clipele în care tragedia s-a produs au mărturisit că șoferul vinovat ar fi avut o viteză foarte mare, cu mult peste limita legală.

„Păi avea 200, impactul a făcut 400. Că la impact se dublează. De asta a rupt-o. Avea 200 la impact”, a spus un martor.

CITEȘTE ȘI:

Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani

S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt