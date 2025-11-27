Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani

Un caz șocant petrecut la Timișoara a cutremurat opinia publică. O fetiță de 10 ani a fost atacată de propria mamă, în vârstă de 44 de ani, care a înjunghiat-o de patru ori în timp ce dormea.

Incidentul s-a produs miercuri și a stârnit reacții puternice, atât din partea vecinilor, cât și din partea autorităților.

Scene de groază la Timişoara

Vecinii au povestit că au auzit zgomote puternice în timpul atacului, însă nu și-au imaginat că în apartamentul de deasupra se desfășura o asemenea tragedie.

„S-au auzit niște zgomote, am zis: Ce face vecinul de deasupra?”, a relatat unul dintre locatari.

Femeia era cunoscută în bloc pentru comportamente violente, dar până acum nu fusese nevoie de intervenția altor persoane. Potrivit informațiilor apărute în presă, gestul ar fi fost provocat de tensiunile din familie. Tatăl copilei intenționa să își interneze soția într-o unitate medicală de specialitate, deoarece aceasta era cunoscută cu probleme psihice.

Fetiţă de 10 ani, injunghiată de propria mamă

În momentul atacului, fetița a fost luată prin surprindere și nu a avut nicio șansă să se apere. Norocul micuței a fost chiar tatăl său, un bărbat de 41 de ani, care a ajuns acasă și a auzit țipetele.

Acesta a intrat în cameră, a reușit să o oprească pe soția sa și a alertat imediat autoritățile. Echipele medicale au intervenit rapid, transportând victima la Spitalul de Copii din Timișoara, unde fetița a fost operată de urgență, medicii reușind să îi coasă cele patru plăgi. În prezent, starea ei este stabilă și cooperantă, conform declarațiilor oficiale.

Mama a fost reținută de polițiști și a negat că ar fi să se răzbune pe fiica ei, argumentând că micuța nu i-a greșit cu nimic. Ancheta este la momentul actual în desfăşurare.

