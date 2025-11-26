Ce se întâmplă în aceste momente cu femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fiica de 10 ani. În ce stare se află micuța

Cazul cutremurător al fetiței de 10 ani care a fost înjughiată de propria mamă a tulburat o țară întreagă. După o ceartă cu soțul ei, femeia s-a dus în camera copilei sale și s-a năpustit asupra ei cu mai multe lovituri de cuțit. Ce se întâmplă cu femeia, dar și ce pedeapsă riscă dacă va fi găsită vinovată?

Gestul revoltător al femeii de 44 de ani din Timișoara a îngrozit întreaga comunitate. Scandalul în familia acesteia a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri (25-26 noiembrie). Pe fondul unor certuri cu soțul ei (care ar fi avut loc la telefon), în urma unui puseu de furie, părintele s-a dus în dormitorul fiicei sale de 10 ani și a înjunghiat-o de patru ori cu un cuțit în zona gâtului și a pieptului, lovituri care i-au pus viața în pericol.

Mama din Timișoara care și-a înjunghiat fiica a fost arestată preventiv

Copila de 10 ani dormea în momentul atacului. La scurt timp, tatăl fetei a ajuns acasă și și-a văzut fiica într-o baltă de sânge. Acesta a sunat la 112, iar cea mică a fost transportată la spitalul de copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara, unde a fost operată de urgență. Fata va rămâne sub supravegherea medicilor până când starea ei de sănătate îi va permite să fie externată.

”Prezenta patru plăgi înjunghiate, la nivel cervical una, două la nivel supraclavicular, una subclavicular. S-au efectuat investigaţii. A fost operată pentru suturarea plăgilor. Nu au fost afectate vase majore. În momentul de faţă, pacienta este sub supraveghere, în stare stabilă şi cooperantă”, a precizat dr. Iulia Bagiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara.

În urma verificărilor, mama violentă ar fi fost în evidența medicilor psihiatri de doi ani și ar fi fost sub tratament. Din cauza problemelor psihice, soțul ei a intenționat să o interneze la o clinică de psihiatrie, acesta fiind motivul de la care a pornit cearta între ei.

Femeia a fost arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile (începând cu data de 26 noiembrie) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei de omor. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă o pedeapsă cu închisoarea între 5 și 12 ani.

„Față de aceasta, în data de 26.11.2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei la omor, prev. de art. 199 al. 1, rap. la art. 32 al. 1 și art. 188 al. 1 Cp. Totodată, s-a dispus reținerea inculpatei pentru o durată de 24 de ore. În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reținut că, în data de 25.11.2025, în jurul orelor 23:00, inculpata, în timp ce se afla în locuința din Timișoara, pe fondul unei discuții contradictorii avute cu soțul acesteia, în urma unui acces de furie, s-a deplasat în dormitorul fiicei sale în vârstă de 10 ani, căreia i-a aplicat patru lovituri de cuțit prin înțepare în zona gâtului și a pieptului, care i-au pus în primejdie viața. Tribunalul Timiș a admis propunerea de luare a măsurii arestului preventiv începând cu data de 26.11.2025, până la data de 25.12.2025, inclusiv”, au transmis oamenii legii, la scurt timp de la incident.

