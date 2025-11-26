Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune

Un caz șocat a avut loc în Timișoara! O mama și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani. Copila a ajuns de urgență la spital, iar medicii au reușit să o stabilizeze. Care este motivul pentru femeia și-a atacat propriul copil?

O fetiță de 10 ani, din Timişoara, a ajuns la spital marți seara, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de femeie. Fata a fost dusă la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, unde a fost operată, iar acum este în stare stabilă, dar este foarte speriată.

„Prezenta patru plăgi înjunghiate, la nivel cervical una, două la nivel supraclavicular, una subclavicular. S-au efectuat investigaţii. A fost operată pentru suturarea plăgilor. Nu au fost afectate vase majore. În momentul de faţă pacienta este sub supraveghere, în stare stabilă şi cooperantă”, a precizat dr. Iulia Bagiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara.

Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani

Din primele informații, se pare că atacul mamei asupra fetiței ar fi fost un gest se răzbunare împotriva tatălui. Femeia ar avea probleme de natură psihică și ar fi aflat că soțul ei intenționează să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Acesta ar fi fost contextul ce a declanșat atacul.

Profitând că era singură acasă cu fiica ei, femeia a luat un cuţit şi a înjunghiat-o de patru ori, în timp ce aceasta dormea. Tatăl copilei a intrat în locuință chiar la timp și, alertat de zgomotele ciudate, a intervenit. El a fost și cel care a dat alarma, alertând autoritățile.

„La data de 25 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara, au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 de către un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa ar fi fost înjunghiată, de către mama sa. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au fost identificaţi cei 2 părinţi, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani şi minora de 10 ani, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş”, a transmis IPJ Timiş.

