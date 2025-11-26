Accident teribil în Bucureşti. O şoferiţă a intrat cu maşina în stâlp iar prietena ei a murit pe loc

Accidentul s-a petrecut pe Calea Ferentari din Bucureşti. O şoferiţă de 21 de ani a intrat cu maşina într-un stâlp, iar prietena ei care se afla pe locul din dreapta a murit instant.

Conform unui comunicat de presă emis miercuri de Brigada Rutieră, accidentul a fost sesizat printr-un apel la 112.

Accident teribil în sectorul 5 al Capitalei

Accidentul a avut loc în data 26 noiembrie, în jurul orei 0.45, iar Brigada rutieră a fost anunţată printr-un apel telefonic la 112.

Din primele constatări se observă că o tânără de 21 de ani se deplasa cu maşina dinspre Calea Rahovei către Bd. Pieptănari. În dreptul clădirii cu numărul 110, aceasta a pierdut controlul volanului și a lovit un stâlp de iluminat.

Pasagera aflată în dreapta a murit pe loc

În urma impactului, unele elemente din caroseria maşinii s-au desprins, rezultând în avarierea unui alt vechicul, condus de un băiat de 19 ani care se afla pe acelaşi sens de mers. Accidentul s-a soldat cu moartea pasagerei din prima maşină, o tânără în vârstă de 20 de ani.

Șoferița a fost transportată la spital pentru a i se oferi îngrijiri medicale. Conform informaţiilor publicate de Brigada Rutieră, tânărul de 19 ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru a fi stabilite circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul, iar pe durata acestora, traficul pe Calea Ferentari din perimetrul respectiv a fost restricționat în ambele sensuri.

