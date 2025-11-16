Tragedie în Cluj! Un mort și trei răniți, după ce o mașină a derapat pe contrasens

Tragediei în Cluj! Un bărbat a murit și trei persoane au fost rănite, între ele și o copilă de 7 ani, în urma unui accident care a avut loc duminică, 16 noiembrie, la ieșirea din Cluj-Napoca spre Feleacu. O mașină a derapat pe contrasens.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au anunţat că, duminică,16 noiembrie, în jurul orei 11.00, s-a produs un accident rutier la ieşirea din municipiul Cluj-Napoca. Accidentul s-a produs pe DN1 E60, la km 470+200.

Un mort și trei răniți, după ce o mașină a derapat pe contrasens

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din județul Dolj.

În urma celor întâmplate, circulaţia a fost oprită pe DN 1 la ieşirea spre Turda. Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi femeia de 38 de ani, un copil de şapte ani pasager în autoturism, dar şi bărbatul de 45 de ani. Victimele au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale

În acest caz, cercetările sunt continuate pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul. Poliţiştii au mai stabilit că cei doi şoferi nu consumaseră băuturi alcoolice.

„În data de 16 noiembrie a.c., în jurul orei 10.55 pe DN1 E60, la km 470+200, la ieșire din municipiu Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din județul Dolj. Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani. În urma evenimentului rutier femeia de 38 de ani și un minor de 7, pasager în autoturism, precum și bărbatul de 45 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative. În cauză, sunt continuate cercetările, pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Cluj.

Foto: IPJ Cluj