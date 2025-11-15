Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină

Tragedie în Botoșani. O femeie a fost lovită pe o trecere de pietoni de un autoturism de teren. Aceasta a rămas blocată sub roțile mașinii, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani. După ce a fost scoasă de sub roțile autoturismului, victima a fost transportată de urgență la spital.

Accidentul s-a produs pe Calea Naţională din municipiu. Femeia lovită a fost rănită grav și scoasă de sub autoturism de către un echipaj de descarcerare. La caz au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, ambulanţa de terapie intensivă mobilă SMURD şi una aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

Accident în Botoșani

Conform autorităților, accidentul a avut loc din cauza neacordării de prioritate pietonului care traversa regulamentar strada pe marcajul pietonal. Victima are 65 de ani, iar șoferul implicat în incident are 64 de ani.

„Accident în municipiul Botoșani: femeie prinsă sub o mașină, salvată de pompieri. O femeie a fost rănită, în urmă cu puțin timp, după ce a fost lovită de un autoturism pe Calea Națională din municipiul Botoșani și a ajuns sub vehicul. La caz au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD și una aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Salvatorii au folosit accesoriile specifice pentru a ridica și stabiliza mașina, reușind astfel să extragă victima prinsă dedesubt. Femeia era conștientă și cooperantă în momentul salvării, fiind preluată imediat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, a fost mesajul transmis de ISU Botoșani.

