Tragedie românească în Danemarca! Tatăl și fiul de 4 ani, morți într-un accident pe autostradă. Cei doi se îndreptau spre casă atunci când s-a întâmplat totul. Din păcate nu au mai ajuns și au lăsat în urmă multă durere. Accidentul în care au fost implicați le-a fost fatal.

Sorin Tache, un român în vârstă de numai 27 de ani, originar din Scorțoasa, județul Buzău a murit în urma unui accident rutier grav. Tragedia a avut loc duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 4:00, pe o autostradă din Danemarca.

Fiul său, Matei, în vârstă de 4 ani, a fost și el grav rănit inițial și menținut în viață de aparate. Din păcate, băiețelul a decedat și el câteva ore mai târziu, la spital.

Tragedie românească în Danemarca

Sorin Tache și partenera sa, Alexandra, trăiau de mai mulți ani în Danemarca. Aici munceau pentru a strânge banii necesari construirii unei case. Zilele trecute, Sorin a revenit în România pentru a-l lua pe fiu lor și a-l duce în Danemarca, urmând să petreacă sărbătorile împreună.

Mama băiețelului este însărcinată cu al doilea copil, așa că nu a putut călători și a rămas în Danemarca. Tatăl și fiul au plecat cu un coleg din Iași, care s-a oferit să-i ducă până la destinație. Însă, vehiculul în care se aflau cei trei a fost lovit pe autostradă, impactul fiind puternic.

Primele informații arată că s-ar fi produs mai întâi o tamponare ușoară, fără victime. Însă, în momentul în care tatăl și-a scos copilul din mașină pentru a se retrage dincolo de parapet, o mașină care circula cu viteză mare i-ar fi izbit în plin. În urma celor întâmplate, Sorin a murit pe loc, iar fiul său a fost transportat la spital în stare gravă. Micuțul a decedat și el la câteva ore după ce a ajuns la spital.

În urma celor întâmplate, mesajele de condoleanțe și regrete au început să curgă în mediul online. De asemenea, s-au făcut numeroase apeluri de solidaritate pentru familia lovită de tragedie.

„Soțul verișoarei mele și băiețelul lor de 4 ani au fost implicați într-un grav accident rutier. Sorin luase băiețelul din România și se îndreptau spre Danemarca, unde verișoara mea însărcinată și aproape de a naște îi aștepta. Sorin a decedat pe loc, iar băiețelul va fi deconectat mâine de la aparate. Haideți să îi ajutăm să se întoarcă acasă și să îi fim alături Alexandrei cum putem. Orice donație este binevenită. Cont Revolut (lei): RO42 REVO 0000 1143 3475 1918; beneficiar: Alexandra Tache; Revolut: @alexandratch99”, a scris o apropiată, în mediul online. „O veste cu adevărat cutremurătoare… Sorin s-a stins mult prea devreme, lăsând în urmă durere și dor. Rugăciunile și gândurile noastre se îndreaptă către Alexandra, care poartă în pântece o inimă născută din iubirea lor, către micuțul Matei — un luptător — și către întreaga familie îndurerată. Cine dorește să sprijine repatrierea lui Sorin o poate face în contul: RO42 REVO 0000 1143 3475 1918 — Alexandra Tache”, a transmis Adriana Pavel.

