Tragedie fără margini în Suceava. Un politician PSD s-a stins din viață în urma unui accident casnic

Tragedie fără margini într-o familie din comuna Dărmănești. Un om de afaceri, consilier local PSD și tată al a trei copii, s-a stins din viață. Silviu Holeiciuc, în vârstă de 34 de ani, a lăsat în urmă o familie îndurerată. Cum s-a întâmplat tragedia: vedeți în articol!

Silviu Holeiciuc a murit pe data de 8 noiembrie 2025 după un accident casnic. Acesta a intrat în camera centralei, unde s-a electrocutat cu un cablu electric care asigura alimentarea pompei de apă a instalației. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit chiar de soția sa.

Silviu Holeiciu s-a stins din viață la 34 de ani

Femeia nu se afla în locuința conjugală în momentul tragediei. Aceasta și-a găsit soțul fără suflare după ce s-a întors de la biserică, de la slujba oficiată cu ocazia Sfinților Mihail și Gavril. Un echipaj al ambulanței a ajuns de urgență la fața locului, însă pentru bărbatul în vârstă de 34 de ani nu s-a mai putut face nimic. Decesul lui Silviu Holeiciuc a fost declarat în jurul orei 13:30.

Conform publicațiilor locale sucevene, Silviu Holeiciuc a fost un om extrem de bun, respectat și iubit de întreaga comunitate. Acesta era om de afaceri, implicat în producția de panificație. Familia bărbatului este dărâmată de durere și se pregătește să îl conducă pe ultimul drum. Acesta a lăsat o soție devastată de durere, dar și trei copii care se pregătesc să își ia rămas bun de la tatăl lor. Înmormântarea are loc în satul natal Măriței.

După moartea bărbatului, soția acestuia a trimis un mesaj cutremurător în mediul online.

”Îngerul nostru, lumina noastră! Nu ne lăsa… Te iubesc, te voi iubi o veșnicie! De ce ne-ai părăsit așa devreme? De ce? Doamne, te rog, ajută-ne să trecem peste această durere!”.

Sute de mesaje au fost postate pe rețelele de socializare. Acestea au fost publicate de cei care l-au cunoscut pe Silviu Holeiciuc, care l-au iubit și apreciat.

„Cu inimile pline de tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice, mult prea devreme, a bunului nostru prieten și colaborator, Silviu Holeiciuc.

Silviu a fost un om de o bunătate cum rar mai întâlnești în zilele noastre, mereu încercând să aducă bucurie și să întindă o mână celor aflați în nevoie. A fost alături de noi, oferindu-și ajutorul cu sufletul deschis, fără să aștepte nimic în schimb. Datorită lui, mulți copii și oameni nevoiași au zâmbit, au simțit că sunt iubiți și că binele există. Ne despărțim cu durere de un om minunat, care a lăsat în urmă amintiri frumoase și fapte ce vor rămâne vii în sufletele noastre”. ,,Astăzi avem o inimă grea și sufletul îndurerat, pentru că am pierdut un coleg și frate, Silviu. Mă uit înapoi și mă gândesc la toate momentele frumoase pe care le-am împărtășit împreună cu formația de fanfară .Silviu a fost un om special, plin de bunătate și speranță, și va rămâne mereu în amintirea noastră ca o persoană deosebită. Pe mine și pe Silviu ne leagă o viață întreagă. Am copilărit împreună. De la grupa mică de copii, la biserică. A fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Dormeam unul la altul, ne jucam, vorbeam, eram ca frații. Nu-mi amintesc să ne fi certat vreodată… avea o inimă bună.

În august 2010 am luat botezul împreună. Țin minte și acum noaptea dinainte – am stat până târziu și am vorbit despre viață, credință, viitor.

Anii au trecut, drumurile noastre s-au mai depărtat geografic, dar prietenia nu s-a stins. Dimpotrivă. În ultimul an ne-am apropiat și mai mult. El deja avea brevet de zbor și mereu m-a încurajat în drumul meu spre aviație:

„Du-te. Tu poți mai mult.”

Îi plăcea să creadă în oameni. Să ridice. Să pună aripi.

Vara asta am vorbit mult despre avioane, despre proiecte, despre Aerodromul din sat la care lucra, despre planuri de bussines, despre visuri. Și, de fiecare dată când ne întâlneam, cu umorul lui inconfundabil, mă întreba:

„ Coco, când te însori? Cât să o mai duci așa bine?

Acum trei săptămâni am stat din nou la masă împreună, acasă, la Măriței. Vreo două ore am tot vorbit. Printre multe altele, s-a amintit și fraza asta:

„Ce ți-e și viața asta… azi ești, mâine nu mai ești.”

Și nu ne-am gândit nici măcar o clipă cât de adevărată avea să devină…

Vara asta aveam un vis comun: după ce termin școala și eu, să zburăm împreună.

Nu am mai apucat aici, jos..

Dar cred și îmi doresc ca la Marea Înviere, să putem zbura împreună acolo Sus, ACASĂ”, au fost doar câteva dintre mesajele postate în mediul online.

