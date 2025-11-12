Acasă » Știri » Tragedie fără margini în Suceava. Un politician PSD s-a stins din viață în urma unui accident casnic

Tragedie fără margini în Suceava. Un politician PSD s-a stins din viață în urma unui accident casnic

De: Mirela Loșniță 12/11/2025 | 10:24
Tragedie fără margini în Suceava. Un politician PSD s-a stins din viață în urma unui accident casnic
Sursă foto: Facebook

Tragedie fără margini într-o familie din comuna Dărmănești. Un om de afaceri, consilier local PSD și tată al a trei copii, s-a stins din viață. Silviu Holeiciuc, în vârstă de 34 de ani, a lăsat în urmă o familie îndurerată. Cum s-a întâmplat tragedia: vedeți în articol!

Silviu Holeiciuc a murit pe data de 8 noiembrie 2025 după un accident casnic. Acesta a intrat în camera centralei, unde s-a electrocutat cu un cablu electric care asigura alimentarea pompei de apă a instalației. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit chiar de soția sa.

Silviu Holeiciu s-a stins din viață la 34 de ani

Femeia nu se afla în locuința conjugală în momentul tragediei. Aceasta și-a găsit soțul fără suflare după ce s-a întors de la biserică, de la slujba oficiată cu ocazia Sfinților Mihail și Gavril. Un echipaj al ambulanței a ajuns de urgență la fața locului, însă pentru bărbatul în vârstă de 34 de ani nu s-a mai putut face nimic. Decesul lui Silviu Holeiciuc a fost declarat în jurul orei 13:30.

Conform publicațiilor locale sucevene, Silviu Holeiciuc a fost un om extrem de bun, respectat și iubit de întreaga comunitate. Acesta era om de afaceri, implicat în producția de panificație. Familia bărbatului este dărâmată de durere și se pregătește să îl conducă pe ultimul drum. Acesta a lăsat o soție devastată de durere, dar și trei copii care se pregătesc să își ia rămas bun de la tatăl lor. Înmormântarea are loc în satul natal Măriței.

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025
Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în...
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
Sursă foto: Facebook

După moartea bărbatului, soția acestuia a trimis un mesaj cutremurător în mediul online.

”Îngerul nostru, lumina noastră! Nu ne lăsa… Te iubesc, te voi iubi o veșnicie! De ce ne-ai părăsit așa devreme? De ce? Doamne, te rog, ajută-ne să trecem peste această durere!”.

Sute de mesaje au fost postate pe rețelele de socializare. Acestea au fost publicate de cei care l-au cunoscut pe Silviu Holeiciuc, care l-au iubit și apreciat.

„Cu inimile pline de tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice, mult prea devreme, a bunului nostru prieten și colaborator, Silviu Holeiciuc.
Silviu a fost un om de o bunătate cum rar mai întâlnești în zilele noastre, mereu încercând să aducă bucurie și să întindă o mână celor aflați în nevoie. A fost alături de noi, oferindu-și ajutorul cu sufletul deschis, fără să aștepte nimic în schimb. Datorită lui, mulți copii și oameni nevoiași au zâmbit, au simțit că sunt iubiți și că binele există. Ne despărțim cu durere de un om minunat, care a lăsat în urmă amintiri frumoase și fapte ce vor rămâne vii în sufletele noastre”.

,,Astăzi avem o inimă grea și sufletul îndurerat, pentru că am pierdut un coleg și frate, Silviu. Mă uit înapoi și mă gândesc la toate momentele frumoase pe care le-am împărtășit împreună cu formația de fanfară .Silviu a fost un om special, plin de bunătate și speranță, și va rămâne mereu în amintirea noastră ca o persoană deosebită.

Pe mine și pe Silviu ne leagă o viață întreagă. Am copilărit împreună. De la grupa mică de copii, la biserică. A fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Dormeam unul la altul, ne jucam, vorbeam, eram ca frații. Nu-mi amintesc să ne fi certat vreodată… avea o inimă bună.
În august 2010 am luat botezul împreună. Țin minte și acum noaptea dinainte – am stat până târziu și am vorbit despre viață, credință, viitor.
Anii au trecut, drumurile noastre s-au mai depărtat geografic, dar prietenia nu s-a stins. Dimpotrivă. În ultimul an ne-am apropiat și mai mult. El deja avea brevet de zbor și mereu m-a încurajat în drumul meu spre aviație:
„Du-te. Tu poți mai mult.”
Îi plăcea să creadă în oameni. Să ridice. Să pună aripi.
Vara asta am vorbit mult despre avioane, despre proiecte, despre Aerodromul din sat la care lucra, despre planuri de bussines, despre visuri. Și, de fiecare dată când ne întâlneam, cu umorul lui inconfundabil, mă întreba:
„ Coco, când te însori? Cât să o mai duci așa bine?
Acum trei săptămâni am stat din nou la masă împreună, acasă, la Măriței. Vreo două ore am tot vorbit. Printre multe altele, s-a amintit și fraza asta:
„Ce ți-e și viața asta… azi ești, mâine nu mai ești.”
Și nu ne-am gândit nici măcar o clipă cât de adevărată avea să devină…
Vara asta aveam un vis comun: după ce termin școala și eu, să zburăm împreună.
Nu am mai apucat aici, jos..
Dar cred și îmi doresc ca la Marea Înviere, să putem zbura împreună acolo Sus, ACASĂ”, au fost doar câteva dintre mesajele postate în mediul online.

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 38 de ani! A fost ucis chiar de tatăl său, în urma unui conflict puternic

A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Știri
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9…
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Știri
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini…
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
Click.ro
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea ...
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu ...
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în ...
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Vezi toate știrile
×