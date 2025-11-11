Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru un bărbat de 38 de ani! A fost ucis chiar de tatăl său, în urma unui conflict puternic

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 38 de ani! A fost ucis chiar de tatăl său, în urma unui conflict puternic

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 13:23
Sfârșit tragic pentru un bărbat de 38 de ani! A fost ucis chiar de tatăl său, în urma unui conflict puternic
A fost ucis chiar de tatăl său /Foto: Arhivă CANCAN

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Vrancea. Acesta a fost ucis chiar de propriul tată. Din primele informații, crima ar fi avut loc în urma unui conflict puternic izbucnit între cei doi. S-au luat la ceartă, iar sfârșitul scandalului a fost unul tragic.

Luni seara, în localitatea Câmpineanca din județul Vrancea, un bărbat a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi ucis fiul de 38 de ani, într-un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Deși echipajele SMURD au ajuns rapid la fața locului, victima nu a mai putut fi salvată.

A fost ucis chiar de tatăl său

O seară udată din plin cu alcool s-a încheiat tragic. Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din localitatea Câmpineanca din județul Vrancea, a fost ucis chiar de către propriul tată. Victima a fost înjunghiată și nu a mai avut nicio șansă.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, se pare că bărbații, tată și fiu, au avut un conflict de proporții. Totul a fost amplificat de aburii alcoolului, iar în cele din urmă cearta a degenerat. Tatăl a pus mâna pe un cuțit, iar mai apoi și-a înjunghiat fiul în spate.

„Din primele verificări a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între tată şi fiu ar fi izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia bărbatul în vârstă de 38 de ani ar fi fost înţepat în zona spatelui cu un obiect tăietor-înţepător, de către tatăl său.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie şi un echipaj SMURD, care au intervenit pentru acordarea primului ajutor victimei şi efectuarea manevrelor de resuscitare. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, bărbatul a fost declarat decedat”, a transmis IPJ Vrancea.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor în contextul violenței în familie. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea au preluat dosarul și continuă cercetările în acest caz.

