Nelu a murit într-un accident tragic. A reușit să își salveze soția și fiica nou-născută, dar nu și pe el

Tragedie fără margini într-o familie de români! Nelu, un bărbat în vârstă de 33 de ani, și-a găsit sfârșitul în SUA, acolo unde s-a stabilit în speranța unui trai mai bun. El le-a salvat pe soția și fetița nou-născută, dar nu s-a putut salva și pe el. Află mai multe detalii în articol!

Nelu a plecat în urmă cu 9 ani din țară și s-a stabilit într-un oraș din Tennessee, SUA, sperând să își trăiască visul american și să își construiască un viitor mai bun. Românul a lucrat în HoReCa și și-a întemeiat o familie, devenind tată cu foarte puțin timp înainte să se stingă.

Nelu a murit la 33 de ani într-un accident

În ziua tragediei, Nelu mergea la pediatru alături de soție și fetița lor de doar două săptămâni. Nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze! Într-o intersecție, o mașină a intrat pe contrasens, iar Nelu a reușit să evite impactul și să le salveze pe cele două, dar nu și pe el. Bărbatul a fost aruncat din mașină și nu a mai avut nicio șansă, a murit pe loc.

Nelu vorbise cu mama lui din România cu doar două ore înainte de tragedie. Familia nu avea de unde să știe că l-au văzut pentru ultima dată în realitate pe bărbat în luna august a acestui an, atunci când Nelu revenise în România pentru nunta surorii lui.

Soția românului și-a strigat durerea printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Familia a demarat o strângere de fonduri pentru a reuși să repatrieze trupul neînsuflețit al românului.

CITEȘTE ȘI:

Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei. Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!

Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport