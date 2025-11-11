Acasă » Știri » Nelu a murit într-un accident tragic. A reușit să își salveze soția și fiica nou-născută, dar nu și pe el

11/11/2025
Nelu a murit la 33 de ani. Sursă: social media

Tragedie fără margini într-o familie de români! Nelu, un bărbat în vârstă de 33 de ani, și-a găsit sfârșitul în SUA, acolo unde s-a stabilit în speranța unui trai mai bun. El le-a salvat pe soția și fetița nou-născută, dar nu s-a putut salva și pe el. Află mai multe detalii în articol!

Nelu a plecat în urmă cu 9 ani din țară și s-a stabilit într-un oraș din Tennessee, SUA, sperând să își trăiască visul american și să își construiască un viitor mai bun. Românul a lucrat în HoReCa și și-a întemeiat o familie, devenind tată cu foarte puțin timp înainte să se stingă.

În ziua tragediei, Nelu mergea la pediatru alături de soție și fetița lor de doar două săptămâni. Nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze! Într-o intersecție, o mașină a intrat pe contrasens, iar Nelu a reușit să evite impactul și să le salveze pe cele două, dar nu și pe el. Bărbatul a fost aruncat din mașină și nu a mai avut nicio șansă, a murit pe loc.

Nelu vorbise cu mama lui din România cu doar două ore înainte de tragedie. Familia nu avea de unde să știe că l-au văzut pentru ultima dată în realitate pe bărbat în luna august a acestui an, atunci când Nelu revenise în România pentru nunta surorii lui.

Soția românului și-a strigat durerea printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Familia a demarat o strângere de fonduri pentru a reuși să repatrieze trupul neînsuflețit al românului.

