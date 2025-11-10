Acasă » Știri » S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a murit, în timp ce gonea pe șosea

De: Mirela Loșniță 10/11/2025 | 09:31
Foto: Captură Video

Tragedie fără margini în apropiere de Craiova. În această dimineață, a avut loc un accident cumplit în care a fost implicat și un tânăr fotbalist. Cum s-a întâmplat tragedia vedeți în rândurile de mai jos!

Accident tragic în această dimineață, în comuna Podari, județul Dolj, în apropiere de Craiova. Un tânăr de 20 de ani, fotbalist la o echipă locală, a intrat pe contrasens și a lovit în plin o altă mașină. Atât el, cât și șoferul celeilalte mașini, în vârstă de 36 de ani, și-au pierdut viața pe loc, iar o tânără în vârstă de 30 de ani a ajuns de urgență la spital.

Tragedia s-a produs în comuna Podari, unde, într-o fracțiune de secundă, un tânăr fotbalist a intrat pe contrasens și a pierdut controlul volanului. Acesta a lovit frontal o mașină în care se aflau un bărbat de 36 de ani și o femeie de 30 de ani. Impactul a fost atât de violent încât cei doi șoferi au murit pe loc, iar femeia a fost transportată în stare foarte gravă la spital.

„După ce s-a ajuns la faţa locului s-au constatat 3 victime, încarcerate. O persoană de sex feminin a fost transportată cu traumatisme la spital, iar la celelalte două, în urma descarcerării, a fost constatat decesul”, a transmis Cornel Barbu, ISU Dolj.

Sursă foto: Captură Video

„Am deschis uşa de la pasager împreună cu asistentul de pe ambulanţă. Am pus o branulă, o perfuzie, am stat lângă domnişoara, am încercat să facem tot posibilul să o ajutăm. E prima dată când văd aşa ceva, e tragic, am fost acolo când au decedat”, a povestit un martor.

Tânărul de 20 de ani care a produs tragedia se îndrepta spre un meci, iar martorii spun că acesta avea viteză mare. Mai mult, ar fi stat cu ochii în telefon în momentul accidentului.

„Noi mergeam la Calafat, i-am şi zis mătuşii: uită-te şi tu cu ce viteză merg, unde se duc, unde gonesc în halul ăsta de merg aşa de tare? Aveau viteză, da. Se duse poliţistul lângă el şi avea telefonul lângă el, aşa, şi era pe jocuri”, a mai spus un şofer.

