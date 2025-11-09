Acasă » Știri » Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a murit

Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a murit

De: Irina Rasoveanu 09/11/2025 | 18:47
Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a murit
Incendiu la Gura Humorului/ Sursa foto: Captură video

Un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din Gura Humorului! În imobil se aflau 8 persoane, dintre care o turistă de 78 de ani, care s-a stins din viață. Pompierii au intervenit imediat, însă nu au mai putut să o salveze. Focul s-a extins rapid. Trupul femeii a fost găsit ars, în clădire. Din primele informații, pensiunea fusese sancționată pentru mai multe nereguli.

O femeie de 78 de ani a murit arsă de vie într-un incendiu, care a izbucnit la o pensiune din Gura Humorului. Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 5. Pompierii au intervenit de urgență, însă la sosirea lor, ardeau atât partererul, cât şi mansarda construcţiei. Ore întregi s-au luptat să stingă focul.

De la ce a izbucnit incendiul de la Gura Humorului

Din primele informații, incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma unei expertize. Focul s-ar fi aprins, inițial, într-o magazie a clădirii și s-a extins rapid la întreaga pensiune. Aproximativ 400 de metri pătrați din imobil au fost afectați de cele întâmplate.

Construcția a fost din lemn, așa că intervenția pompierilor s-a dovedit a fi una dificilă. Din fericire, șapte persoane, printre care și un copil, au reușit să iasă singure din complexul turistic, însă pentru o femeie de 78 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Din păcate una a fost dată dispărută şi ulterior, după ce am localizat incendiul şi am pătruns în interiorul clădirii, a fost identificat trupul carbonizat al acestei persoane date dispărută”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Pensiunea din Gura Humorului era foarte apreciată. Localnicii și turiștii au doar cuvinte de laudă la adresa complexului. Totuși, patronii fuseseră sancționați pentru mai multe nereguli.

„Având în vedere că unitatea de cazare are 8 camere şi Din punct de vedere al suprafeţei complexului, nu se supune procesului de avizare/ autorizare din punct de vedere legislativ. Astfel încât nu necesită autorizare de securitate la incendiu. Au fost efectuate controale la acest obiectiv, controale care au fost urmate de sancţiuni. Undeva însumând la 5 mii de lei. S-au constatat nereguli la semnalizarea căilor de evacuare, la semnalizarea din zona camerei tehnice”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Citește și: Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul

Tragedie românească! Ion Brezoi a murit pe loc, într-un teribil accident rutier

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Știri
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Prima reacție a lui Carmen de la Sălciua, după ce a fost felicitată pentru sarcină: „Corpul meu se adaptează”
Știri
Prima reacție a lui Carmen de la Sălciua, după ce a fost felicitată pentru sarcină: „Corpul meu se…
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute de un celebru mecanic auto
Adevarul
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele...
Parteneri
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”
BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”
Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”
Prima reacție a lui Carmen de la Sălciua, după ce a fost felicitată pentru sarcină: „Corpul meu ...
Prima reacție a lui Carmen de la Sălciua, după ce a fost felicitată pentru sarcină: „Corpul meu se adaptează”
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul ...
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”
Vezi toate știrile
×