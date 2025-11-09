Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a murit

Un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din Gura Humorului! În imobil se aflau 8 persoane, dintre care o turistă de 78 de ani, care s-a stins din viață. Pompierii au intervenit imediat, însă nu au mai putut să o salveze. Focul s-a extins rapid. Trupul femeii a fost găsit ars, în clădire. Din primele informații, pensiunea fusese sancționată pentru mai multe nereguli.

O femeie de 78 de ani a murit arsă de vie într-un incendiu, care a izbucnit la o pensiune din Gura Humorului. Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 5. Pompierii au intervenit de urgență, însă la sosirea lor, ardeau atât partererul, cât şi mansarda construcţiei. Ore întregi s-au luptat să stingă focul.

De la ce a izbucnit incendiul de la Gura Humorului

Din primele informații, incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma unei expertize. Focul s-ar fi aprins, inițial, într-o magazie a clădirii și s-a extins rapid la întreaga pensiune. Aproximativ 400 de metri pătrați din imobil au fost afectați de cele întâmplate.

Construcția a fost din lemn, așa că intervenția pompierilor s-a dovedit a fi una dificilă. Din fericire, șapte persoane, printre care și un copil, au reușit să iasă singure din complexul turistic, însă pentru o femeie de 78 de ani nu s-a mai putut face nimic.

„Din păcate una a fost dată dispărută şi ulterior, după ce am localizat incendiul şi am pătruns în interiorul clădirii, a fost identificat trupul carbonizat al acestei persoane date dispărută”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Pensiunea din Gura Humorului era foarte apreciată. Localnicii și turiștii au doar cuvinte de laudă la adresa complexului. Totuși, patronii fuseseră sancționați pentru mai multe nereguli.

„Având în vedere că unitatea de cazare are 8 camere şi Din punct de vedere al suprafeţei complexului, nu se supune procesului de avizare/ autorizare din punct de vedere legislativ. Astfel încât nu necesită autorizare de securitate la incendiu. Au fost efectuate controale la acest obiectiv, controale care au fost urmate de sancţiuni. Undeva însumând la 5 mii de lei. S-au constatat nereguli la semnalizarea căilor de evacuare, la semnalizarea din zona camerei tehnice”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

