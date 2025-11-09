Acasă » Știri » Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul

Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul

De: Irina Rasoveanu 09/11/2025 | 17:45
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Caz tulburător în sistemul medical!/ Sursa foto reprezentativă: Pixabay

Caz tulburător în sistemul medical din Marea Britanie! Un medic s-a stins din viață după ce a primit o supradoză. Doza letală de medicament greșit i-a fost administrată chiar de către colegii săi, în spitalul unde lucra. Familia este devastată de durere și acuză specialiștii de neglijență. Ancheta a scos la iveală mai mult nereguli. Află, în articol, toate detaliile!

Medicul care s-a stins din viață, dintr-o greșeală, avea o carieră remarcabilă și reputație impecabilă. De-a lungul timpului, el s-a dedicat îngrijirii pacienților și cercetării medicale, dar ca pacient nu a fost tratat corespunzător. O serie de erori ale sistemului medical i-au adus sfârșitul chiar în spitalul unde a lucrat ani la rând.

Ce a arătat ancheta în cazul medicului

Coșmarul medicului a început atunci când a fost diagnosticat cu o infecție toracică. A mers de urgență la spital, însă starea lui s-a agravat în doar câteva zile, fiind mutat la Unitatea de Terapie Intensivă Acută pentru îngrijiri avansate.

Un specialist în boli infecțioase a recomandat, administrarea amfotericinei liposomale, un medicament antifungic folosit în infecțiile pulmonare severe. Confuzia a apărut apoi, în momentul aplicării tratamentului.

Un farmacist rezident a ales un alt medicament, care se afla în frigider, în timp ce tratamentul corect era depozitat pe raft. Astfel, medicul a primit o doză greșită, mult prea puternică, ce i-a provocat un stop cardiac.

Personalul medical a început imediat resuscitarea, însă eforturile au fost în zadar. Abia a doua zi, a fost descoperită eroarea care i-a adus sfârșitul medicului. Reprezentanții spitalului au recunoscut că tragedia a fost provocată de o eroare, iar sistemele interne de verificare au eșuat în mai multe etape critice.

Ancheta a demonstrat că pacientul a primit o supradoză de medicament greșit. Astfel, indignată și profund îndurerată, familia acuză sistemul medical de neglijență. Soția medicului a făcut o serie de declarații.

„Eu și familia mea dorim să ne exprimăm dezamăgirea profundă, suferința și tristețea față de ceea ce s-a întâmplat, mai ales în cadrul trustului în care a lucrat atâția ani. Și-a dedicat întreaga viață sistemului NHS, dar ca pacient a fost abandonat. Suntem recunoscători pentru ancheta amănunțită, dar să știm că atât deficiențele de sistem, cât și greșelile individuale au cauzat moartea sa este devastator”, a declarat soția medicului decedat.

