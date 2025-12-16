Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de oameni au dat năvală în cimitirul din Timișoara

Marco Iacsin, tânărul din Timișoara care a murit după ce s-a întors de la o petrecere de majorat, a fost condus pe ultimul drum. Băiatul de numai 18 ani a fost înmormântat astăzi, 16 decembrie. La ceremonia funerară au participat o mulțime de persoane și s-au vărsat lacrimi amare.

Marco Iacsin, elev în clasa a XII-a la Liceul Nikolaus Lenau, a murit în data de 13 decembrie. Tânărul a fost găsit fără viață în locuința sa, la câteva ore după ce se întorsese de la o petrecere de majorat. Părinții sunt sfâșiați de durere.

Tânărul a fost condus astăzi pe ultimul drum. La ceremonia funerară au participat o mulțime de persoane. Colegii băiatului, toți îmbrăcați în haine de doliu, au fost prezenți și i-au adus acestuia un ultim omagiu. Au fost vărsate lacrimi amare și nimeni nu înțelege cum tânărul s-a stins din viață la o vârstă așa fragedă.

Marco a fost găsit fără viață în locuința sa, la câteva ore după ce se întorsese de la o petrecere de majorat. Mama tânărului a fost cea care a descoperit tragedia și a dat imediat alarma. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, fiul ei participase la o petrecere de majorat. În jurul orei 6:00 dimineața, băiatul s-a întors acasă.

Acesta părea bine și i-a cerut mamei să îi pregătească o gustare, după care s-a dus în camera sa, la somn. Femeia i-a dus mâncarea, iar mai apoi a plecat de acasă. S-a întors în jurul orei 16:00 și a mers să vadă ce face fiul ei, însă l-a găsit pe acesta fără suflare și a dat imediat alarma.

După descoperirea tragică, femeia le-a spus polițiștilor că băiatul ei era bine când a ajuns acasă de la petrecere, nu băuse şi nici nu erau indicii că ar fi consumat substanțe interzise. Potrivit concluziilor medicilor legiști, Marco ar fi murit în urma unui infarct, survenit brusc, în timp ce se afla acasă.

