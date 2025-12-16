Acasă » Știri » Vedetele din România care nu vor să mai audă de reality-show-uri! ”Nu! Ne-a ajuns. Nu sunt pentru noi”

Vedetele din România care nu vor să mai audă de reality-show-uri! ”Nu! Ne-a ajuns. Nu sunt pentru noi”

De: Alina Drăgan 16/12/2025 | 18:27
Vedetele din România care nu vor să mai audă de reality-show-uri! ”Nu! Ne-a ajuns. Nu sunt pentru noi”
Vedetele din România care nu vor să mai audă de reality-show-uri /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Multe dintre vedetele din România și-au ieșit din zona de confort și au acceptat să participe la reality show-uri destul de dure. La fel a făcut și un cuplu celebru. Au avut parte de aventura vieții lor atunci când au participat la America Express, însă acum nu vor să mai audă de astfel de proiecte.

Cleopatra Strana și Edward Sanda, căci despre ei este vorba, nu vor să mai audă de reality-show-uri. Experiența din America Express le-a fost suficientă, iar acum nu mai iau în calcul participarea la o astfel de emisiune. Au mai fost curtați și pentru alte proiecte, dar răspunsul lor este mereu vehement.

„Nu! Ne-a ajuns, am văzut. Sunt foarte mișto, dar nu sunt pentru toată lumea (n.r. reality-show-urile). Nu sunt pentru noi”, a spus răspicat Cleopatra Stratan.

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Pe aceeași lungime de undă este și soțul artistei. Și pentru el experiența din America a fost suficientă, iar acum preferă să se limiteze la aparițiile pe scenă.

„Ne-am convins că mai bine rămânem la ce știm să facem și lăsăm pe alții care fac mai bine, se descurcă mai bine în genul ăsta de reality show-uri care sunt foarte frumoase. Lumea ne vrea să facem muzică, la concerte, să asculte muzica noastră pe YouTube. Trebuie să le facem pe plac, n-avem ce să facem”, a declarat și Edward Sanda.

Cleopatra Strana și Edward Sanda /Foto: Instagram

Cleopatra Strana și Edward Sanda, experiență traumatizantă în America Express

Cleopatra Strana și Edward Sanda au avut parte de o experiență traumatizantă atunci când au participat la America Express. Au fost înconjurați de motocicliști înarmați, s-au tras focuri de armă, iar echipa lor de securitate a intervenit.

După o zi plină de probe, cei doi se îndreptau către cazarea oferită de Irina Fodor. Alături de echipa lor, cei doi se pregăteau să coboare din mașină în fața cazării, însă au fost înconjurați de motocicliști înarmați. Mai mult, reporterul emisiunii a fost amenințat cu pistolul la cap.

„A trecut pe lângă mine ăla cu pistolul și s-a dus la reporter, la Adriana, cu pistolul l-a cap. I-a zis: „Dă-mi telefonul”, ea i l-a dat și eu în timpul acesta, mi s-a activat un instinct de salvare și am deschis duba, am tras-o după mine (n.r. – pe Cleopatra), ea a intrat în mașină și s-a auzit pistol”, declara Edward Sanda, la acel moment.

Experiența a fost destul de traumatizată pentru cei doi, iar acest episod probabil că a cântărit destul de mult în decizia de a nu mai participa la alte reality-show-uri.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au dezvăluit toate secretele, într-un interviu la dublu! Cadou surpriză în avans! “În sfârșit mi s-a împlinit dorința!”

Cleopatra Stratan a uitat de soțul ei, Edward Sanda! Nici nu l-a băgat în seamă! Ce s-a întâmplat la masă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 2 + 8 = 8
Știri
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 2 + 8 = 8
Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial
Știri
Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și...
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”
Adevarul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A...
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane...
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 2 + 8 = 8
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 2 + 8 = 8
Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul ...
Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial
Finala MasterChef România, sezonul 10! Cine va pleca acasă cu premiul cel mare de 75.000 de euro
Finala MasterChef România, sezonul 10! Cine va pleca acasă cu premiul cel mare de 75.000 de euro
Vești bune pentru Dani Mocanu și fratele lui, înainte de Crăciun! Ce a decis instanța din Italia
Vești bune pentru Dani Mocanu și fratele lui, înainte de Crăciun! Ce a decis instanța din Italia
Carmen Harra, previziuni despre 2026 și noua etapă anormală în care intrăm până în 2033: „Creăm ...
Carmen Harra, previziuni despre 2026 și noua etapă anormală în care intrăm până în 2033: „Creăm o altă realitate, iar omenirea parcă se trezește”
Când începe „Podul: poveștile care ne leagă”, emisiunea care promite o călătorie emoționantă ...
Când începe „Podul: poveștile care ne leagă”, emisiunea care promite o călătorie emoționantă între România și Bulgaria
Vezi toate știrile
×