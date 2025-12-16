Vedetele din România care nu vor să mai audă de reality-show-uri! ”Nu! Ne-a ajuns. Nu sunt pentru noi”

Multe dintre vedetele din România și-au ieșit din zona de confort și au acceptat să participe la reality show-uri destul de dure. La fel a făcut și un cuplu celebru. Au avut parte de aventura vieții lor atunci când au participat la America Express, însă acum nu vor să mai audă de astfel de proiecte.

Cleopatra Strana și Edward Sanda, căci despre ei este vorba, nu vor să mai audă de reality-show-uri. Experiența din America Express le-a fost suficientă, iar acum nu mai iau în calcul participarea la o astfel de emisiune. Au mai fost curtați și pentru alte proiecte, dar răspunsul lor este mereu vehement.

„Nu! Ne-a ajuns, am văzut. Sunt foarte mișto, dar nu sunt pentru toată lumea (n.r. reality-show-urile). Nu sunt pentru noi”, a spus răspicat Cleopatra Stratan.

Pe aceeași lungime de undă este și soțul artistei. Și pentru el experiența din America a fost suficientă, iar acum preferă să se limiteze la aparițiile pe scenă.

„Ne-am convins că mai bine rămânem la ce știm să facem și lăsăm pe alții care fac mai bine, se descurcă mai bine în genul ăsta de reality show-uri care sunt foarte frumoase. Lumea ne vrea să facem muzică, la concerte, să asculte muzica noastră pe YouTube. Trebuie să le facem pe plac, n-avem ce să facem”, a declarat și Edward Sanda.

Cleopatra Strana și Edward Sanda, experiență traumatizantă în America Express

Cleopatra Strana și Edward Sanda au avut parte de o experiență traumatizantă atunci când au participat la America Express. Au fost înconjurați de motocicliști înarmați, s-au tras focuri de armă, iar echipa lor de securitate a intervenit.

După o zi plină de probe, cei doi se îndreptau către cazarea oferită de Irina Fodor. Alături de echipa lor, cei doi se pregăteau să coboare din mașină în fața cazării, însă au fost înconjurați de motocicliști înarmați. Mai mult, reporterul emisiunii a fost amenințat cu pistolul la cap.

„A trecut pe lângă mine ăla cu pistolul și s-a dus la reporter, la Adriana, cu pistolul l-a cap. I-a zis: „Dă-mi telefonul”, ea i l-a dat și eu în timpul acesta, mi s-a activat un instinct de salvare și am deschis duba, am tras-o după mine (n.r. – pe Cleopatra), ea a intrat în mașină și s-a auzit pistol”, declara Edward Sanda, la acel moment.

Experiența a fost destul de traumatizată pentru cei doi, iar acest episod probabil că a cântărit destul de mult în decizia de a nu mai participa la alte reality-show-uri.

