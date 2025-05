Fata lui Pavel Stratan a ales bine. Deși mulți au comentat că s-a grăbit să se mărite la 19 ani, iată că la 4 ani distanță, Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt fericiți și nu se simt deloc îngrădiți de mariaj. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, cei doi ne-au povestit cum se descurcă la capitolul cadouri și surprize. Cu această ocazie, Edward Sanda ne-a mărturisit că a pus punct achiziției de pantofi pentru soție care are deja 100 de perechi și, recent, și-a lansat propria colecție în colaborare cu Cristina Bâtlan. Așa că anul acesta a bifat o premieră și i-a dat cadoul de ziua ei de naștere cu 4 luni jumate mai devreme.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au ca regulă să își spună reciproc ce își doresc, astfel încât investiția să nu dea greș. Și funcționează de minune! În cazuri excepționale, cei doi se bazează pe intuiție.

Edward Sanda: “Nu i-am mai luat pantofi, că am zis că are prea mulți, 100 de perechi. Ajunge!”

CANCAN.RO: Cât timp ați alocat pentru pregătiri înainte de acest eveniment, pentru că vă văd așa foarte eleganți?

Cleopatra Stratan: Mie cred că mi-a luat mai mult de o oră, dar am știut outfit-ul, am știut cum vreau să arăt în seara asta, deci să zicem mai puțin decât de obicei, atunci când nu știu.

Edward Sanda: La mine nu mai are rost să întrebați, că la mine a fost simplu. Aveam costumul pregătit, inclusiv cămașă călcată pe umeraș cu tot și mi-a fost simplu, adică în 5 minute eram set. Mi-am mai dat un fixativ și gata.

CANCAN.RO: Cum stai cu răbdarea și cu așteptarea până e gata soția ta?

Edward Sanda: Păi o înțeleg, e o chestie de înțeles și mai ales că astăzi s-a nimerit să fiu la studio și să am treabă și tocmai bine, cât s-a pregătit ea, mi-a mai terminat și eu ce aveam de terminat, am mai stat să lucrez și ne-am sincronizat. Adică mi-a zis când e gata, m-am dus, am luat-o și am venit.

CANCAN.RO: Care este bijuteria voastră de suflet?

Cleopatra Stratan: Dacă e să o spunem, nu știu, metaforic, cred că iubirea noastră este cel mai de vreț giuvaier. Dar dacă e să vorbim despre bijuterii la propriu, cred că pentru mine cel puțin cel mai special este setul de inele pe care le am, dintre care este și verigheta.

Edward Sanda: Da, și la mine la fel. Îmi place să port foarte mult brățări de argint. Lanțuri și așa nu prea port.

CANCAN.RO: Cel mai inspirat cadou pe care l-a făcut fiecare celuilalt care a fost? Dar neinspirat?

Edward Sanda: Mamă, e greu!

Cleopatra Stratan: Ne-am nimerit mereu la cadouri când i le-am făcut, pentru că ne cunoaștem foarte bine. Cadouri de la un pandantiv până la o vacanță sau o perechie de pantofi sau, nu știu, orice gest de orice fel. Nu știu, nu prea am avut din astea în care să nu ne nimerim.

Edward Sanda: Da, pantofi mai mult, vă zic eu. Pantofi, foarte multe perechi pe care și le dorea și s-au realizat.

Cleopatra Stratan: Uite, ca spoiler așa, anul ăsta de ziua mea mi s-a luat cadou în avans și urmează să mergem la un concert în străinătate.

Edward Sanda: Nu i-am mai luat pantofi, că am zis că are prea mulți: 100 de perechi. Ajunge!

Cleopatra Stratan: “În sfârșit mi s-a împlinit dorința”

Cleopatra Stratan: Am propria colecție de pantofi, nu mai am nevoie de alții. Dar mi-am dorit foarte mult să mergem la un concert la un artist internațional și în sfârșit mi s-a împlinit dorința.

Edward Sanda: Am fost primul care i-a făcut cadou. Mergem în Suedia la concert la Lady Gaga.

CANCAN.RO: Reușește să-ți ghicească dorințele sau îi dai mici indicii?

Cleopatra Stratan: Nu, i le spun direct. E simplu. De ce să umblu cu indicii? Și pe el îl întreb direct. Uite, se întâmplă, ca într-un an sau când vine o sărbătoare să spună: nu știu ce-mi doresc sau nu-mi doresc nimic, de exemplu. Sau că nu știe și atunci trebuie să improvizez, trebuie să fac ceva. Și, da, în cazul ăsta intervine intuiția și ceea ce am mai cunoscut.

Edward Sanda: Află oricum, orice ar fi.

CANCAN.RO: Dar așa reușești să ții un secret față de ea?

Edward Sanda: E greu. Adică noi oricum ne spunem tot. Sau mai ales când vreau să-i fac o surpriză sau ceva, ea se cam așteaptă așa, pentru că noi vorbim ce ne place, ce nu ne place. Și îmbrăcăminte, și încălțăminte, și accesorii, lucruri, nu știu. Și cumva, la noi e mai așa, mai pe față.

Cleopatra Stratan: “De cele mai multe ori se emoționează și îmi dau seama”

CANCAN.RO: Tu cum faci față secretelor?

Cleopatra Stratan: Suntem amândoi în aceeași situație. Ce-i drept, el când vrea să-mi fac o surpriză de cele mai multe ori se emoționează și îmi dau seama sau pot să intuiesc că urmează…

Edward Sanda: Nu pot să-i ascund nimic.

Cleopatra Stratan: Nu poate să-mi ascundă nimic. În schimb, eu pot să mai, nu știu cum să explic, pot să mai rezist un pic tentației de a nu…

Edward Sanda: Ea joacă mai bine.

Cleopatra Stratan: Am făcut și actorie. Mie îmi merge, da. Dar nu e vorba de secrete. Mă refer așa, la micile surprize. Câteodată se întâmplă să vreau să-i fac o surpriză și chiar să nu se prindă, cum mi-a și ieșit de multe ori. Când e vorba de prieteni, de exemplu, când vrem să-i facem o surpriză cu mai mulți prieteni, trebuie să nu zic nimic. Că, na, sunt implicată, n-am ce să fac.

CANCAN.RO: În afară de muzică, vă vedem și pe micul ecran la vreun proiect?

Cleopatra Startan: Muncim la multe proiecte, avem de tot felul.

Edward Sanda: Pe partea de televiziune, deocamdată nu e nimic concret. Dar, oricum, și dacă vine, o să știe toată lumea că noi anunțăm.

